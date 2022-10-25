ЖКХ

Дорожную карту для решения проблем с водоочисткой разработали в Псковской области

Разработку дорожной карты для решения проблем с водоочисткой в малых населенных пунктах Псковской области проконтролировали на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов сообщил, что дорожная карта разработана и направлена в Минстрой России. В ее разработке принимали участие комитет по сельскому хозяйству, комитет по строительству и ЖКХ, а также администрация Псковского района.

Смотрите также Дорожную карту разработают для решения проблем с водоочисткой в районах Псковской области

В ходе заседания комитета рассматривался вопрос о строительстве очистных сооружений и канализации в деревне Богданово Псковского района. На проектно-сметную документацию необходимо 3 млн рублей.

«Нужен для Богданово данный проект?» - спросил вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

«Проект необходим», - заверил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко. По его словам, на Гдовском направлении выделен земельный массив для строительства, направление рассматривается как перспективное для строительства многоквартирных домов и ИЖС.

«Район найдет 3 млн рублей на разработку проектно-сметной документации?» - спросил Александр Братчиков.

«На этот год деньги заложены не были. Необходимо разговаривать с депутатами», - ответил Святослав Колинко.

«Думаю, 3 млн Псковский район в состоянии найти», - добавил Александр Братчиков и попросил, чтобы муниципалитет изыскал деньги на подготовку ПСД в 2023 году.

Вопрос оставлен на контроле парламентского комитета.