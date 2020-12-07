ЖКХ

Систему водоснабжения и очистные сооружения приведут в порядок в Богданово

Вопрос о проведении капитального ремонта очистных сооружений в деревне Богданово Псковского района рассмотрели на третьем заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С соответствующей просьбой обратился глава Ершовской волости Олег Трашков. К очистным сооружениям подключены Псковская областная психиатрическая больница №1, а также один многоквартирный дом, пояснил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

По его словам, очистные сооружения находятся на балансе Псковского района. «Для решения проблемы предлагается разработать проектно-сметную документацию на строительство очистных сооружений канализации», - отметил он.

Сергей Грахов рассказал, что на капремонт потребуется порядка 28 млн рублей, а 1,5-2 млн рублей - на разработку проекта. Он уточнил, что капитальный ремонт очистных сооружений можно реализовать через программу комплексного развития сельских территорий, но необходимо еще два объекта, чтобы участвовать в этой программе.

Предполагается, что этими объектами станут Дом культуры в деревне Богданово, которому требуется капитальный ремонт, а также система водоснабжения, которой нужна реконструкция.

«Если администрация в 2021 году разработает три проекта, то на 2022 год возможно включить их в указанную программу», - сказал Сергей Грахов.

«С районом говорили на эту тему» - поинтересовался вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов. Сергей Грахов ответил утвердительно.