ЖКХ

Ещё восемь населённых пунктов Псковского района укомплектовали евроконтейнерами

Ещё восемь населённых пунктов Псковского района укомплектовали евроконтейнерами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

«На протяжении последних двух недель ремонтно-эксплуатационной службой ведётся работа по обеспечению деревень Псковского района современными контейнерами для ТКО. Деревня Купровщина стала крайней в очереди по замене контейнеров. В конце прошлой недели два бака появились на улице Великосельской у фермы и четыре штуки возле съезда», - отметили в «Экопроме».

Помимо деревни Купровщина, на прошлой неделе оснастили контейнерами деревни Верхолино, Замостечье, Великое Поле, Замельничье, Жидилов Бор, Толбица и Большая Дуга.

«Всего на прошлой неделе было выставлено 30 контейнеров взамен устаревших металлических», - добавили в компании.