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Юрист рассказал, что делать, если прислали «грабительскую» квитанцию за ЖКУ

15.11.2022 08:16|ПсковКомментариев: 0

Чтобы понять, правильно ли рассчитан размера оплаты за коммунальные услуги, необходимо обратиться к исполнителю услуги с заявлением о предоставлении информации о правильности расчета размера платы за коммунальные услуги.

В заявлении необходимо сразу же требовать указанную информацию с указанием на размер, структуру платежа и его нормативно-правовое обоснование. Такое заявление подлежит рассмотрению в течение трех рабочих дней. Об этом «Прайму» рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Он отметил, что, в соответствие с Правилами оказания коммунальных услуг, если исполнитель, в том числе и лицо, привлеченное исполнителем для осуществления функций по расчету платы за коммунальные услуги, нарушит порядок расчета платы за коммунальные услуги, что повлечет необоснованное увеличение размера платы, то по обращению заявителя исполнитель обязан уплатить потребителю штраф. Последний будет составлять 50 процентов величины превышения начисленной платы над размером той платы, которую следовало начислить в соответствии с настоящими Правилами.

По словам Юрия Аванесова, исключение составляют случаи, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.

Теги: #ЖКХ #Россия #юристы
Источник: Псковская Лента Новостей
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