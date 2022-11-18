ЖКХ

Офис «Псковских коммунальных систем» открыли в Кунье

Обособленное акционерное общество «Псковские коммунальные системы» - расчетной группы регоператора по обращению с ТКО ООО «Экопром» открыли в Кунье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала компании.

Акционерное общество «Псковские коммунальные системы» создано с целью консолидации мер, направленных на реформирование системы ЖКХ в Псковской области. Общество более 8 лет осуществляет информационное сопровождение и расчёты стоимости жилищных и коммунальных услуг.

С января 2019 года в сеть информационного расчётного центра Псковской области включён региональный оператор по обращению с ТКО по Псковской области филиал ООО «Экопром».

Теперь для получения сведений по начислениям, предоставляемым перерасчетам и другим вопросам, касающимся начислений, можно обратиться по адресу: 182010, районное поселение Кунья, улица Советская, дом №17, помещение №1014. Телефон: 8 (81149) 2-16-11.

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (обед 13.00 – 14.00). Контактное лицо: бухгалтер-оператор — Ольга Митрофанова.