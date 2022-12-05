ЖКХ

Псковский энергетик раскрыл тонкости проведения работ под напряжением. ВИДЕО

Мастер Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад» Сергей Леонов рассказал о тонкостях проведения работ под напряжением. Видеоролик опубликован в Telegram-канале компании.

Видео: Telegram-канал компании «Россети Северо-Запад»

«Энергетики как хирурги работают внимательно и безошибочно. И вдвойне осторожно, если работа под напряжением», - отметили в филиале компании.

Специалисты подчеркнули, что с такой технологией небольшой ремонт можно провести без отключения электроэнергии у жителей. Главное - ответственно подготовиться.