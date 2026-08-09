Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по реконструкции очистных сооружений канализации в Гдове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал выполнение масштабных работ по реконструкции очистных сооружений канализации в Гдове. Проект реализован при поддержке федерального центра в рамках исполнения поручения Президента России. Об этом сообщили в официальном канале Псковской области в Мах.

Фото здесь и далее: Официальный канал Псковской области/ Мах

Михаил Ведерников осмотрел проведенный объем работ, ознакомился с тем, как производится очистка воды на разных этапах. Теперь здесь проходит комбинированная очистка стоков, поступающих из канализационной насосной станции.

В настоящее время объект введен в эксплуатацию и работает в штатном режиме. Масштабная реконструкция очистных сооружений канализации позволила повысить качество очистки сточных вод и снизить негативное воздействие на окружающую среду.