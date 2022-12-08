ЖКХ

Мешковой способ сбора ТКО частично отменили в Кунье и Новосокольниках

Мешковой способ сбора твёрдых коммунальных отходов заменили на контейнерный по нескольким адресам в Новосокольниках и в Кунье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

«8 декабря в Новосокольниках и в Кунье в связи с обращениями граждан силами филиала ООО "Экопром" была произведена замена мешкового способа сбора ТКО на контейнерный», - сообщили в филиале компании.

С этой целью филиал ООО «Экопром» оборудовал новые контейнерные площадки и установил контейнеры для сбора ТКО по адресам:

Новосокольники, улица Дачная, 12;

Новосокольники, улица Жалиса, 5а;

Новосокольники, улица Ленинградская, 3;

Кунья, улица Базарная, 6.

Согласно установленному графику, вывоз мусора будет осуществляться по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям еженедельно.

С 11 декабря на улицах Дачной, Жалиса, Ленинградской в Новосокольниках и на улице Базарной и в Базарном переулке в Кунье мешковой сбор отменяется.