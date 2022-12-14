ЖКХ

После ремонта кровли в доме на улице Стахановской в Пскове стал протекать потолок

После ремонта кровли у жителей пятого этажа дома на улице Стахановской в Пскове стал капать конденсат с потолка. Соответствующую жалобу местный житель опубликовал на сайте губернатора Псковской области.

Фото: Иван Юрьев / сайт губернатора Псковской области

«У меня квартира на пятом этаже пятиэтажного дома по адресу: Стахановская, 2. В 2015 году нам ремонтировали кровлю, и после этого в жару стал с потолка капать конденсат. На обращения ЖКХ не реагирует, а потолок всё течёт, помогите. Уже люстра сгорела вместе с проводкой», - рассказал мужчина.

На обращение ответил глава Пскова Борис Елкин. Он отметил, что, по информации ООО УО «Седьмой район», специалисты управляющей организации провели обследование квартир на пятом этаже в жаркое время года, проблема появления конденсата на потолке наблюдается во всех квартирах пятого этажа.

«В настоящее время идёт судебное разбирательство по обращению в суд собственника квартиры №39 с аналогичной проблемой. По окончании судебного процесса будет вынесено решение по данному вопросу», - сообщил глава города.