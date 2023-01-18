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ЖКХ

Суммы в квитанциях за отопление объяснили псковичам

18.01.2023 15:46|ПсковКомментариев: 0

Суммы в квитанциях за отопление объяснила пресс-служба предприятия «Псковские тепловые сети».

«Муниципальное предприятие города Пскова "Псковские тепловые сети" — это в первую очередь муниципальное предприятие, деятельность которого строго регламентирована, тариф устанавливает законодатель (комитет Псковской области по тарифам и энергетике). Если интересны сами тарифные сетки, то можно посмотреть их самостоятельно – это открытая информация, которая находится в свободном доступе. Очень важный момент – все дома делятся на две категории: те, кто платит по прибору учёта и те, кто платят по нормативу. Последнее – за поверки приборов учёта внутридомовых сетей отвечает управляющая организация», - рассказали в пресс-службе.

Все абоненты, которые обращаются в адрес предприятия, сравнивают квитанции декабря 2021 и декабря 2022.

«С ними и разберёмся. Берём любые многоквартирный жилые дома из разных районов, который платят по приборам. Дом №12, по улице Алексея Алёхина, сравниваем показания приборов учёта. 2021 год: ноябрь – 64,175 Гкал, декабрь – 94,394 Гкал. Аналогичный период времени 2022 года: ноябрь – 71,121 Гкал, декабрь – 96,016 Гкал. Другой вариант. Дом №10 по улице Коммунальная, сравниваем показания приборов учёта 2021 года: ноябрь – 57,919 Гкал, декабрь – 88,18 Гкал. Аналогичный период времени 2022 года: ноябрь – 75,069 Гкал, декабрь – 98,851 Гкал», - привели статистику в пресс-службе.

По всем остальным домам города Пскова ситуация идентична, отметили в ПТС. Так, наблюдается повышение потребления тепловой энергии, а именно – Гкал, за которые платят жители города. «Добавляем сюда увеличение тарифа, получаем увеличение суммы в квитанции. Но мы помним, что по приборам оплата происходит только в отопительный период (максимум 7 месяцев в году)», - уточнили в пресс-службе.

Есть жители, которые оплачивают услуги отопления целый год, у них нет приборов учёта. 

«Там картина похожая, но серьёзно отличается. Мы взяли обычную блочную пятиэтажку, которых сотни в нашем городе – улица Новосёлов, дом 32. В 2021 году оплата составляла 1962 рубля в месяц, в 2022 году оплата составляет 2202,73 рубля в месяц. Что является частью общего платежа, рассчитанного по нормативу, установленному на целый год. Какой вывод можно сделать из этой публикации? Самая главная возможность экономить на квитанциях – это установка автоматики, обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии внутридомовых сетей теплоснабжения», - продолжили специалисты.

Предприятие работает в соответствии с температурным графиком, который зависит от температуры наружного воздуха, но только внутридомовая автоматика, если она есть, решает, сколько Гкал нужно принять.

«Каждый из нас оплачивает только то количество Гкал, которое проходит через узел учёта нашего дома. А чем больше будет потребление, тем больше будут и квитанции», - заключили в ПТС.

Теги: #отопление #квитанции
Источник: Псковская Лента Новостей
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