ЖКХ

Начались строительные работы для догазификации псковской деревни Амосово

Начались строительные работы для догазификации деревни Амосово Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе AO «Газпром газораспределение Псков».

«Газпром газораспределение Псков» приступил к строительству внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,3 км для газификации деревни Амосово. Проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Новые сети позволят газифицировать 30 домовладений. На сегодняшний день в работе находится 23 заявки от жителей Амосово, 22 из них переведены в договоры. Одновременно ведутся работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа.