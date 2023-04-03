Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
как юродивый Николка Псков спас
Антон Минаков о работе ЛДПР
Итоги форума работающей молодежи
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Договор с «Псковэнергосбыт»
Парк у реки Милевки
досрочный выход на пенсию
Топ учебных заведений
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
о показаниях электросчётчика
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Господин Рейтингомер
Защита для псковских предпринимателей
построй дом своей мечты
 
 
 
ещё ЖКХ 03.04.2023 08:552 Граждан могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ 03.04.2023 08:552 Граждан могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ 01.04.2023 20:173 Губернатор о загрязнении воды в псковской Родине: Виновные будут наказаны по всей строгости 01.04.2023 17:220 Жителям псковской деревни Родина рекомендовали не пользоваться горячей водой 2 апреля 01.04.2023 14:400 Аварийные работы на сетях холодного водоснабжения в Невеле полностью завершили 01.04.2023 10:400 В Невеле восстановили водоснабжение на аварийном участке
 
 
 
Самое популярное 29.03.2023 23:480 Похороны шестерых погибших в ходе СВО военнослужащих прошли в Псковской области 29.03.2023 14:446 Экс-полицейский сломал 19 рёбер псковичке, которая просила о сексе – детали скандального дела 31.03.2023 20:310 Президент России утвердил Концепцию внешней политики 28.03.2023 19:561 Пскович застрелил таксиста и сжёг его автомобиль 28.03.2023 11:355 Венеция из псковского окна
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Граждан могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ

03.04.2023 08:55|ПсковКомментариев: 2

Граждан могут обязать впускать в свои квартиры и частные дома работников ресурсоснабжающих организаций (РСО), чтобы они могли установить и обслуживать умные счетчики. Речь идет о приборах учета горячей и холодной воды, а также отопления. Меру разработал Минстрой, говорится в письме ведомства в правительство.

В тарифы ХКХ планируется включить установку таких счетчиков. Обязанность по их обслуживанию будет возложена на РСО, уточняют «Известия»

Сегодня, согласно закону, в жилое помещение без согласия его собственников можно войти, только если произошла, например, авария, и есть угроза жизни другим жильцам. В остальных случаях для этого необходимо соответствующее решение суда, сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Развортнева.

«Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, может помочь в стимулировании граждан штрафы», — полагает парламентарий.

В законе следует указать, что владелец жилья обязан предоставлять доступ к счетчикам. За отказ же штраф можно начислять сразу в квитанции за ЖКУ, считает директор it-компании «Философт» Иван Власов.

Теги: #ЖКХ #счетчики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 346 человек
03.04.2023, 10:040 Автомобиль задымился на Четырех углах в Пскове. ВИДЕО 03.04.2023, 10:020 Андрей Турчак вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» 03.04.2023, 09:570 Сразу четыре спектакля подряд пройдут с полным залом зрителей в Пскове 03.04.2023, 09:570 Лучшего народного дружинника определили в Псковской области
03.04.2023, 09:510 Ушел из жизни экс-глава администрации Опочки 03.04.2023, 09:380 Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» 03.04.2023, 09:280 Маркетплейсам хотят запретить списывать деньги с удаленных банковских карт 03.04.2023, 09:150 Опасную для здоровья рыбу назвала нутрициолог
03.04.2023, 09:060 Садовый дом удалось спасти от пожара не берегу озера в Палкинском районе 03.04.2023, 08:552 Граждан могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ 03.04.2023, 08:450 Труп женщины обнаружили на месте пожара в порховской деревне  03.04.2023, 08:350 Уникальные книги из Тобольска получил в дар Пушкинский заповедник
03.04.2023, 08:230 Законопроект о наказании за русофобию внесут в Госдуму к июлю 03.04.2023, 08:120 Вероятность превышения параметров пожарной опасности ожидается в Псковской области в августе 03.04.2023, 07:530 Когда за канистру бензина в багажнике могут лишить прав, объяснил юрист 03.04.2023, 07:350 Первых змей заметили в Пыталовском районе. ФОТО
03.04.2023, 07:170 Об опасности отказа от еды после шести вечера предупредила диетолог 03.04.2023, 06:590 Погодой на Северо-Западе России будет управлять скандинавский антициклон 02.04.2023, 22:300 Пскович стал победителем соревнований по практической стрельбе в Санкт-Петербурге 02.04.2023, 22:012 После взрыва в кафе в Петербурге госпитализированы 24 человека
02.04.2023, 21:100 Семилетний ребенок утонул в бассейне столичного спорткомплекса 02.04.2023, 20:350 Как не стать жертвой ДТП, напомнили псковичам в Госавтоинспекции 02.04.2023, 20:030 Подозреваемую в совершении подрыва кафе в Петербурге объявили в розыск 02.04.2023, 19:460 МЧС провело противопожарный рейд в Великих Луках
02.04.2023, 19:371 Россия добровольно сократит добычу нефти до конца 2023 года 02.04.2023, 19:092 Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в петербургском кафе 02.04.2023, 18:540 В Петербурге прогремел взрыв в кафе, есть погибший и раненые 02.04.2023, 18:360 Лавров и Блинкен обсудили задержание в России американского журналиста
02.04.2023, 18:060 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Спартаку» в матче первого тура первенства России 02.04.2023, 17:531 В «Унесенных ветром» появится предупреждение о «вредных и болезненных» аспектах рабства 02.04.2023, 17:340 Псковских журналистов приглашают к участию в конкурсе «Щит и перо» 02.04.2023, 17:240 Перечислены настораживающие симптомы чрезмерного увлечения ЗОЖ
02.04.2023, 16:530 В Пскове состоялся концерт, посвященный Дню единения народов России и Беларуси. ФОТО 02.04.2023, 16:360 Три футбольные команды подрались на стадионе в Москве 02.04.2023, 16:150 ГИБДД дала разъяснения псковичам по вопросу скидок при оплате госпошлины и штрафов 02.04.2023, 16:050 Умер оскароносный композитор Рюити Сакамото
02.04.2023, 15:460 Более ста спортсменов приняли участие в турнире по дзюдо в Пушкиногорье 02.04.2023, 15:311 Ученые нашли новую особенность долгожителей 02.04.2023, 14:552 Дорога к военному городку в Стругокрасненском районе перейдет в ведение региона 02.04.2023, 14:320 Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза РФ
02.04.2023, 14:010 Члены профсоюзов Псковской области могут оздоравливаться в санаториях Белоруссии со скидкой 10% 02.04.2023, 13:440 Псковичи и великолучане сыграют в Юношеской футбольной лиге 02.04.2023, 13:260 Доля заемщиков с двумя и более кредитами в России впервые превысила 50% 02.04.2023, 12:540 Встреча россиян и белорусов проходит в Псковской области
02.04.2023, 12:370 Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в понедельник 02.04.2023, 12:110 Появились первые подробности о главных смартфонах Samsung 2024 года 02.04.2023, 11:410 Михаил Ведерников: Сотрудничество Псковской области с Республикой Беларусь укрепляется из года в год 02.04.2023, 11:290 Билет на самолет Москва — Цюрих продали за 1 111 тысяч рублей
02.04.2023, 11:041 Развитие искусственного интеллекта напугало псковичей 02.04.2023, 10:541 В Роспотребнадзоре рассказали, чем можно заразиться в огороде и на рыбалке 02.04.2023, 10:320 Пятеро детей пропали во время прогулки в российском городе 02.04.2023, 10:220 «Псковский цирк» стал лауреатом международного фестиваля-конкурса
02.04.2023, 09:350 Российские туристы госпитализированы после аварии экскурсионного автобуса на Кубе 02.04.2023, 09:210 В Пскове пройдет отборочный этап Бронзовой лиги АМФР 02.04.2023, 09:000 Озябшего аиста и изящную цаплю в разливе Сороти сфотографировал музейщик «Михайловского» 02.04.2023, 08:590 День единения народов России и Беларуси отмечается 2 апреля
01.04.2023, 23:000 Движение поездов «Ласточка» продлят до станции «Печоры Псковские» в дни празднования 550-летия монастыря 01.04.2023, 22:150 В Псковской области стартовал литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» 01.04.2023, 22:000 Центробанк сообщил о сокращении подозрительных операций в России 01.04.2023, 21:370 Назван способ досрочно выйти на пенсию
01.04.2023, 21:200 В Минцифры опровергли связь изменений на «Госуслугах» со слухами о мобилизации 01.04.2023, 21:000 Следователи требуются псковской полиции 01.04.2023, 20:400 Психиатр рассказал о пользе смеха для сжигания калорий 01.04.2023, 20:200 Землетрясение произошло в Кавминводах
01.04.2023, 20:173 Губернатор о загрязнении воды в псковской Родине: Виновные будут наказаны по всей строгости 01.04.2023, 20:000 Пропавшую в Пскове женщину разыскивает полиция 01.04.2023, 19:400 Диетолог предупредила о риске старения органов при неправильной диете 01.04.2023, 19:200 Осадки ожидаются в Псковской области 2 апреля
01.04.2023, 19:000 Срочно прочесть или перечесть «Онегина» советуют юным художникам в «Михайловском» 01.04.2023, 18:410 Уровень воды в трех реках Псковской области превышает неблагоприятную отметку 01.04.2023, 18:220 Один человек погиб при пожаре на птицефабрике «Мираторга» 01.04.2023, 18:000 Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков
01.04.2023, 17:470 Опера «Алеко» открыла Фестиваль русской музыки в Пскове. ФОТО 01.04.2023, 17:220 Жителям псковской деревни Родина рекомендовали не пользоваться горячей водой 2 апреля 01.04.2023, 17:000 Прием детей в первый класс стартовал в Пскове 01.04.2023, 16:420 Команда клуба по настольному теннису Nordman отправилась в Петербург на подростковый турнир
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru