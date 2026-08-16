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Эксперт объяснил наличие пункта о страховании жилья в квитанции ЖКХ

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Страхование жилья в квитанции ЖКХ является добровольной услугой, оплачивать ее стоит только при осознанном выборе. Об этом 16 августа рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.

«Подобные программы представляют собой коробочные продукты без предварительной описи имущества. Базовые риски вроде залива или пожара учтены, однако дорогую технику защитить вряд ли получится», — пояснил Бондарь агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что отказ от оплаты страховки не влияет на начисление коммунальных платежей. При этом навязывание такой услуги нарушает права потребителей. По словам Бондаря, такой формат может быть удобен для владельцев квартир в старом фонде, однако для дорогого ремонта и ценной техники покрытия может оказаться недостаточно.

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