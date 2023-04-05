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ЖКХ

Опубликован график отключения горячей воды в Пскове

05.04.2023 11:04|ПсковКомментариев: 0

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей Пскова утвердили на 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление об утверждении сводного плана подписал глава города Борис Елкин.

№ п/п

Наименование тепловых сетей,

центральных тепловых пунктов

Время остановки

Начало

Окончание

1

2

3

4

 

Тепловые сети

 

 

1

От котельной № 21 ул. Экипажа Гудина, 2

Окончание

отопительного сезона

Начало отопительного сезона

2

От котельной № 4 Ленинградское шоссе, 49

Окончание

отопительного сезона

Начало отопи­тельного сезона

3

От котельной № 6 ул. Пригородная, 9

Окончание

отопительного сезона

Начало отопи­тельного сезона

4

От котельной № 28 ул. Германа, 34

Окончание

отопительного сезона

Начало отопи­тельного сезона

5

От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс»

ул. Л. Поземского, д. 121

Окончание

отопительного сезона

Начало отопи­тельного сезона

6

От котельной № 2БМК ул. Я. Райниса, 53

15.05.2023

29.05.2023

7

От котельной № 10 ул. Ижорского бат.,24

15.05.2023

29.05.2023

9

От котельной № 26 ул. Л. Поземского, 124

15.05.2023

29.05.2023

8

От котельной № 25 Рижский пр., 5а

(крыш­ная)

15.05.2023

29.05.2023

10

От котельной № 23 ул. Волкова, 3

05.06.2023

19.06.2023

11

От котельной № 22 ул. Первомайская, 43

05.06.2023

19.06.2023

12

От котельной № 19 ул. Л. Поземского, 63

05.06.2023

19.06.2023

13

От котельной № 16 "ПМРБ"

ул. Ленинград­ское шоссе, 65

12.06.2023

26.06.2023

14

От котельной № 8 Боровая, 26а

05.06.2023

19.06.2023

15

От котельной № 9 ул. Инженерная, 3

19.06.2023

03.07.2023

16

От котельной № 15

Ленинградское шос­се, 11б

26.06.2023

10.07.2023

17

От котельной № 17 ул. Коммунальная, 22б

03.07.2023

17.07.2023

18

От котельной № 3 Рижский пр-т., 43а

03.07.2023

17.07.2023

19

От котельной № 24 ул. М. Горького, 21а

03.07.2023

17.07.2023

20

От котельной № 27 ул. Солнечная, 14

03.07.2023

17.07.2023

21

От котельной № 12 ул. Конная, 8а

24.07.2023

07.08.2023

22

От котельной № 13 ул. Народная, 33

24.07.2023

07.08.2023

23

От котельной № 5 ул. Чехова, 4а

24.07.2023

07.08.2023

24

От котельной №14 ул.Кислякова,3а

24.07.2023

07.08.2023

25

От котельной № 11 Военный городок «Кресты», 129а

31.07.2023

14.08.2023

26

От котельной № 1 Гаражный пр.,12;

кот. № 20 Гаражный пр., 5

07.08.2023

21.08.2023

27

От котельной № 18 ул. Маргелова, 2км

07.08.2023

21.08.2023

 

ЦТП

 

 

 

От котельной №1 Гаражный пр., 12; котельной № 20 Гаражный пр., 5

1

ЦТП № 1-1 Коммунальная, 59а

07.08.2023

21.08.2023

2

ЦТП № 1-2 Кузбасской дивизии, 30а

07.08.2023

21.08.2023

3

ЦТП № 1-3 Коммунальная, 67

07.08.2023

21.08.2023

4

ЦТП № 1-4 Коммунальная, 77

07.08.2023

21.08.2023

5

ЦТП № 1-5 Коммунальная, 48

07.08.2023

21.08.2023

6

ЦТП № 1-6 Юбилейная, 62

07.08.2023

21.08.2023

7

ЦТП № 1-7 Западная, 3

07.08.2023

21.08.2023

8

ЦТП №1-8 Юбилейная, 71б

07.08.2023

21.08.2023

9

ЦТП № 1-9 Юбилейная, 89

07.08.2023

21.08.2023

10

ЦТП № 1-10 Западная, 8

07.08.2023

21.08.2023

11

ЦТП № 1-11 Рижский пр-т., 69

07.08.2023

21.08.2023

12

ЦТП № 1-12 Западная, 4

07.08.2023

21.08.2023

13

ЦТП № 1-13 Рокоссовского, 10

07.08.2023

21.08.2023

14

ЦТП № 1-14 Юбилейная, 87а

07.08.2023

21.08.2023

15

ЦТП № 1-15 Байкова, 4

07.08.2023

21.08.2023

16

ЦТП № 1-19 Юбилейная, 34

07.08.2023

21.08.2023

17

ЦТП № 2-2 Рижский пр-т., 49

07.08.2023

21.08.2023

 

От котельной № 18 ул. Маргелова, 2км

 

 

18

ЦТП № 2-17 Космическая, 6а

07.08.2023

21.08.2023

 

От котельной № 12 ул. Конная, 8а

 

 

19

ЦТП № 2-4 М. Горького, 57

24.07.2023

07.08.2023

20

ЦТП № 2-8 Р. Люксембург, 5

24.07.2023

07.08.2023

21

ЦТП № 2-9 Р. Люксембург, 12

24.07.2023

07.08.2023

22

ЦТП № 2-10 Петровская, 49

24.07.2023

07.08.2023

23

ЦТП № 2-11-И М. Горького, 35

24.07.2023

07.08.2023

24

ЦТП № 2-12 Конная, 6

24.07.2023

07.08.2023

25

ЦТП № 2-13 Красноармейская, 1а

24.07.2023

07.08.2023

26

ЦТП № 2-19-И Лагерная, 3

24.07.2023

07.08.2023

27

ЦТП № 2-20 Малясова, 2

24.07.2023

07.08.2023

28

ЦТП № 2-21 Красноармейская, 26

24.07.2023

07.08.2023

 

От котельной № 17 ул. Коммунальная,22а

29

ЦТП № 1-16 Коммунальная, 25

03.07.2023

17.07.2023

30

ЦТП № 2-1 Рижский пр-т., 29/31

03.07.2023

17.07.2023

 

От котельной № 5 ул. Чехова, 4а

 

 

31

ЦТП № 2-14 Госпитальная, 15

24.07.2023

07.08.2023

32

ЦТП № 2-15 Госпитальная, 17

24.07.2023

07.08.2023

 

От котельной № 13 ул. Народная, 33

 

 

33

ЦТП № 2-16 Рижский пр-т., 68

24.07.2023

07.08.2023

34

ЦТП № 2-3 Юбилейная, 65

24.07.2023

07.08.2023

35

ЦТП № 2-5 Рижский пр-т., 22

24.07.2023

07.08.2023

36

ЦТП № 2-6 Народная, 18

24.07.2023

07.08.2023

37

ЦТП № 2-7 Народная, 53

24.07.2023

07.08.2023

 

От котельной №26 ул. Л. Поземского, 124

38

ЦТП № 1-17 Алехина, 1

15.05.2023

29.05.2023.

39

ЦТП № 1-18 Алехина, 24

15.05.2023

29.05.2023.

40

ЦТП № 1-20 Ижорского бат., 6б

15.05.2023

29.05.2023.

 

От котельной № 2 ул. Яна Райниса, 53

 

 

41

ЦТП № 2-18 Я. Райниса, 48

15.05.2023

29.05.2023.

 

От котельной № 23 ул. Волкова, 3

 

 

42

ЦТП № 3-16 Школьная, 7

05.06.2023

19.06.2023

43

ЦТП № 3-27-И Школьная, 2

05.06.2023

19.06.2023

44

ЦТП № 3-28-И Волкова, 3

05.06.2023

19.06.2023

45

ЦТП № 3-19 Труда, 24

05.06.2023

19.06.2023

 

От котельной № 9 ул. Инженерная, 3

 

 

46

ЦТП № 3-1 Инженерная, 8

19.06.2023

03.07.2023

47

ЦТП № 3-2 Инженерная, 9а

19.06.2023

03.07.2023

48

ЦТП № 3-3 Инженерная, 13

19.06.2023

03.07.2023

49

ЦТП № 3-4 Инженерная, 21

19.06.2023

03.07.2023

50

ЦТП № 3-5 Инженерная, 25

19.06.2023

03.07.2023

51

ЦТП № 3-6 Инженерная, 62

19.06.2023

03.07.2023

52

ЦТП № 3-7 Инженерная, 90

19.06.2023

03.07.2023

53

ЦТП № 3-8 Алтаева, 9

19.06.2023

03.07.2023

54

ЦТП № 3-9 Новосёлов, 17

19.06.2023

03.07.2023

55

ЦТП № 3-10 Новосёлов, 32

19.06.2023

03.07.2023

56

ЦТП № 3-11 Звёздная, 7

19.06.2023

03.07.2023

57

ЦТП № 3-12 Звёздная, 11

19.06.2023

03.07.2023

58

ЦТП № 3-13 Труда, 53

19.06.2023

03.07.2023

59

ЦТП № 3-14 Труда, 55

19.06.2023

03.07.2023

60

ЦТП № 3-15 Энтузиастов, 9

19.06.2023

03.07.2023

61

ЦТП № 3-17 Инженерная, 16

19.06.2023

03.07.2023

62

ЦТП № 3-18 Гдовская, 6

19.06.2023

03.07.2023

63

ЦТП № 3-20 Труда, 28

19.06.2023

03.07.2023

64

ЦТП № 3-21-И Текстильная, 18

19.06.2023

03.07.2023

65

ЦТП № 3-22-И Алтаева, 2

19.06.2023

03.07.2023

66

ЦТП № 3-23-И Инженерная, 70

19.06.2023

03.07.2023

67

ЦТП № 3-24-И Сиреневый бул., 5

19.06.2023

03.07.2023

68

ЦТП № 3-25 Алтаева, 6

19.06.2023

03.07.2023

69

ЦТП № 4-1 Бастионная, 13

19.06.2023

03.07.2023

70

ЦТП № 4-2 Бастионная, 17

19.06.2023

03.07.2023

71

ЦТП № 4-3 Советская, 55

19.06.2023

03.07.2023

72

ЦТП № 4-4 Октябрьский, 23

19.06.2023

03.07.2023

73

ЦТП № 4-6 Стахановская, 8

19.06.2023

03.07.2023

74

ЦТП № 4-7 Кузнецкая, 23

19.06.2023

03.07.2023

75

ЦТП № 4-8 Гагарина, 5а

19.06.2023

03.07.2023

76

ЦТП № 4-10 Советская, 42а

19.06.2023

03.07.2023

77

ЦТП № 4-11 Гражданская, 2а

19.06.2023

03.07.2023

78

ЦТП № 4-12 Л. Толстого, 42

19.06.2023

03.07.2023

79

ЦТП № 4-13 Ленина, 15

19.06.2023

03.07.2023

80

ЦТП № 4-14 Плехановский, 67

19.06.2023

03.07.2023

81

ЦТП № 4-15-И Некрасова, 45

19.06.2023

03.07.2023

82

ЦТП № 4-16-И Новгородская, 8а

19.06.2023

03.07.2023

83

ЦТП № 4-17 Н. Васильева, 75б

19.06.2023

03.07.2023

84

ЦТП № 4-18 Новгородская, 28

19.06.2023

03.07.2023

85

ЦТП № 4-20-И Н. Васильева, 83а

19.06.2023

03.07.2023

86

ЦТП № 4-22-И Свердлова, 56

19.06.2023

03.07.2023

87

ЦТП № 4-23 Плехановский, 75

19.06.2023

03.07.2023

88

ЦТП № 4-27-И Заводская, 4

19.06.2023

03.07.2023

89

ЦТП № 4-28-И Свердлова, 46

19.06.2023

03.07.2023

 

От котельной № 27 ул. Солнечная, 14

 

 

90

ЦТП № 4-5 ул. Советской Армии, 54

03.07.2023

17.07.2023

91

ЦТП № 4-9 Поселочная, 15

03.07.2023

17.07.2023

92

ЦТП № 4-19-И ул. Советской Армии, 49

03.07.2023

17.07.2023

 

От котельной № 15 Ленинградское шоссе, 11б

93

ЦТП № 4-24-И Ленинградское ш., 24

26.06.2023

10.07.2023

94

ЦТП № 4-25-И Лесная, 11

26.06.2023

10.07.2023

95

ЦТП № 4-26-И Харченко, 31

26.06.2023

10.07.2023

 

От котельной ул. М. Горького, 21а

 

 

96

ЦТП № 2-22 Рижский пр-т., 27

03.07.2023

17.07.2023

 

От котельной № 22 "Первомайская, 43"

 

 

97

ЦТП № 3-26 Первомайская, 43

05.06.2023

19.06.2023

98

Встроенное ЦТП котельная №19 Л.Поземского,63

05.06.2023

19.06.2023

Горячую воду отключают в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Теги: #ЖКХ #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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05.04.2023, 08:480 Мужчина погиб при пожаре в опочецкой деревне, пострадавшую женщину доставили в больницу 05.04.2023, 08:350 Международный день нравственности отмечают 5 апреля 05.04.2023, 08:230 Боевые уставы российской армии хотят изменить с учетом опыта СВО 05.04.2023, 08:110 Штрафы за отсутствие ОСАГО предложили повысить в шесть раз
05.04.2023, 07:530 Об опасности самых популярных витаминов предупредила терапевт 05.04.2023, 07:350 Пасхальный фестиваль впервые пройдет в Великих Луках 05.04.2023, 07:170 Период господства циклонов в европейской части России подходит к концу 05.04.2023, 06:580 Врачебную тайну хотят приоткрыть ради безопасности школьников
04.04.2023, 22:002 Стоимость размещения в отелях возросла на Черноморском побережье 04.04.2023, 21:400 Стало известно о планах снять сериал о Гарри Поттере 04.04.2023, 21:202 Продукцию себежской колонии представили на международном фестивале 04.04.2023, 21:001 В Таиланде макаки научились создавать каменные орудия труда
04.04.2023, 20:410 Дональд Трамп арестован, он ждет предъявления обвинений 04.04.2023, 20:400 Прием граждан по вопросам взыскания алиментов организуют в Пскове 04.04.2023, 20:280 Муниципальный этап фестиваля «Российская студенческая весна» состоялся в Пскове 04.04.2023, 20:200 Открытый турнир по карате «Юный мастер» пройдет в Пскове 8 апреля
04.04.2023, 20:000 Неуплата алиментов может обернуться для жителя Куньи лишением свободы 04.04.2023, 19:401 Более 70% опрошенных россиян считают, что найти работу в их сфере сложно 04.04.2023, 19:293 Количество мотопомп для откачки воды увеличили в Неелово-2 04.04.2023, 19:200 Тренировка по действиям в случае пожара прошла в псковском управлении Росгвардии
04.04.2023, 19:161 «Гонки по вертикали»: эхо теракта в Петербурге, контрольная для губернаторов и юбилей «политического динозавра». ВИДЕО 04.04.2023, 19:070 12 золотых медалей привезли псковички с чемпионата Pole Sports Russia 2023 04.04.2023, 19:001 Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 5 апреля 04.04.2023, 18:570 Проверку систем оповещения проведут 5 апреля в Псковской области
04.04.2023, 18:450 Рособрнадзор не планирует кардинальных изменений в ЕГЭ на 2024 год 04.04.2023, 18:270 Псковичи смогут написать «Тотальный диктант» в Поганкиных палатах 04.04.2023, 18:150 Антинаркотическая операция «Дети России – 2023» проходит в Пскове 04.04.2023, 18:110 Псковские школьники получили «Научно-технологический кубок России» в Москве
04.04.2023, 18:010 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 апреля 04.04.2023, 18:000 Студентам в России начнут преподавать дисциплину по противодействию экстремизму и терроризму 04.04.2023, 17:590 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про Антошку 04.04.2023, 17:520 Псковских школьников приглашают на научно-практическую конференцию о Великой Отечественной войне
04.04.2023, 17:483 Более 200 млн рублей получит Псковская область на развитие туризма 04.04.2023, 17:470 Строительство Центра культурного развития в Лядах проконтролировал Александр Котов 04.04.2023, 17:430 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась более чем на 20% 04.04.2023, 17:410 Псковичей приглашают к участию в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России»
04.04.2023, 17:342 Глава волости в Невельском районе фиктивно трудоустроил друга водителем и присвоил бюджетные деньги 04.04.2023, 17:300 Объявлена дата кастинга на фестиваль «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» 04.04.2023, 17:281 Выиграть квадрокоптер могут жители Псковской области за участие в конкурсе видеопоздравлений Печорам 04.04.2023, 17:220 Бывший десантник разыскивает возлюбленную псковичку через проект «Жди меня»
04.04.2023, 17:150 Пскович расплатился за пиво билетом банка приколов 04.04.2023, 17:090 Конкурсы на ремонт трёх дворов запустили в Великих Луках 04.04.2023, 17:060 Первые случаи укусов клещей зафиксировали в Псковской области 04.04.2023, 17:050 Более ста детей родилось в Великих Луках в марте
04.04.2023, 17:020 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 25% 04.04.2023, 17:000 Продукцию марки «Петруха» начали продавать в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 04.04.2023, 16:590 Работоспособность автоматической телефонной станции восстанавливают в Красногородске 04.04.2023, 16:390 Попытка защитить честь матери обернулась для 20-летнего жителя Палкино тюрьмой
04.04.2023, 16:241 Девелопера торгового центра «Рига Гранд Молл» в Пскове признали банкротом 04.04.2023, 16:130 Псковичи привезли комплект наград с форума научной молодежи «Шаг в будущее» 04.04.2023, 16:120 Назначен новый замглавы администрации Порховского района 04.04.2023, 16:080 «Кузница»: Паводок – предпосылки, ситуация по факту, предпринимаемые меры, выводы. ВИДЕО
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