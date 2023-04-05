ЖКХ

Опубликован график отключения горячей воды в Пскове

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей Пскова утвердили на 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление об утверждении сводного плана подписал глава города Борис Елкин.

№ п/п Наименование тепловых сетей, центральных тепловых пунктов Время остановки Начало Окончание 1 2 3 4 Тепловые сети 1 От котельной № 21 ул. Экипажа Гудина, 2 Окончание отопительного сезона Начало отопительного сезона 2 От котельной № 4 Ленинградское шоссе, 49 Окончание отопительного сезона Начало отопи­тельного сезона 3 От котельной № 6 ул. Пригородная, 9 Окончание отопительного сезона Начало отопи­тельного сезона 4 От котельной № 28 ул. Германа, 34 Окончание отопительного сезона Начало отопи­тельного сезона 5 От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс» ул. Л. Поземского, д. 121 Окончание отопительного сезона Начало отопи­тельного сезона 6 От котельной № 2БМК ул. Я. Райниса, 53 15.05.2023 29.05.2023 7 От котельной № 10 ул. Ижорского бат.,24 15.05.2023 29.05.2023 9 От котельной № 26 ул. Л. Поземского, 124 15.05.2023 29.05.2023 8 От котельной № 25 Рижский пр., 5а (крыш­ная) 15.05.2023 29.05.2023 10 От котельной № 23 ул. Волкова, 3 05.06.2023 19.06.2023 11 От котельной № 22 ул. Первомайская, 43 05.06.2023 19.06.2023 12 От котельной № 19 ул. Л. Поземского, 63 05.06.2023 19.06.2023 13 От котельной № 16 "ПМРБ" ул. Ленинград­ское шоссе, 65 12.06.2023 26.06.2023 14 От котельной № 8 Боровая, 26а 05.06.2023 19.06.2023 15 От котельной № 9 ул. Инженерная, 3 19.06.2023 03.07.2023 16 От котельной № 15 Ленинградское шос­се, 11б 26.06.2023 10.07.2023 17 От котельной № 17 ул. Коммунальная, 22б 03.07.2023 17.07.2023 18 От котельной № 3 Рижский пр-т., 43а 03.07.2023 17.07.2023 19 От котельной № 24 ул. М. Горького, 21а 03.07.2023 17.07.2023 20 От котельной № 27 ул. Солнечная, 14 03.07.2023 17.07.2023 21 От котельной № 12 ул. Конная, 8а 24.07.2023 07.08.2023 22 От котельной № 13 ул. Народная, 33 24.07.2023 07.08.2023 23 От котельной № 5 ул. Чехова, 4а 24.07.2023 07.08.2023 24 От котельной №14 ул.Кислякова,3а 24.07.2023 07.08.2023 25 От котельной № 11 Военный городок «Кресты», 129а 31.07.2023 14.08.2023 26 От котельной № 1 Гаражный пр.,12; кот. № 20 Гаражный пр., 5 07.08.2023 21.08.2023 27 От котельной № 18 ул. Маргелова, 2км 07.08.2023 21.08.2023 ЦТП От котельной №1 Гаражный пр., 12; котельной № 20 Гаражный пр., 5 1 ЦТП № 1-1 Коммунальная, 59а 07.08.2023 21.08.2023 2 ЦТП № 1-2 Кузбасской дивизии, 30а 07.08.2023 21.08.2023 3 ЦТП № 1-3 Коммунальная, 67 07.08.2023 21.08.2023 4 ЦТП № 1-4 Коммунальная, 77 07.08.2023 21.08.2023 5 ЦТП № 1-5 Коммунальная, 48 07.08.2023 21.08.2023 6 ЦТП № 1-6 Юбилейная, 62 07.08.2023 21.08.2023 7 ЦТП № 1-7 Западная, 3 07.08.2023 21.08.2023 8 ЦТП №1-8 Юбилейная, 71б 07.08.2023 21.08.2023 9 ЦТП № 1-9 Юбилейная, 89 07.08.2023 21.08.2023 10 ЦТП № 1-10 Западная, 8 07.08.2023 21.08.2023 11 ЦТП № 1-11 Рижский пр-т., 69 07.08.2023 21.08.2023 12 ЦТП № 1-12 Западная, 4 07.08.2023 21.08.2023 13 ЦТП № 1-13 Рокоссовского, 10 07.08.2023 21.08.2023 14 ЦТП № 1-14 Юбилейная, 87а 07.08.2023 21.08.2023 15 ЦТП № 1-15 Байкова, 4 07.08.2023 21.08.2023 16 ЦТП № 1-19 Юбилейная, 34 07.08.2023 21.08.2023 17 ЦТП № 2-2 Рижский пр-т., 49 07.08.2023 21.08.2023 От котельной № 18 ул. Маргелова, 2км 18 ЦТП № 2-17 Космическая, 6а 07.08.2023 21.08.2023 От котельной № 12 ул. Конная, 8а 19 ЦТП № 2-4 М. Горького, 57 24.07.2023 07.08.2023 20 ЦТП № 2-8 Р. Люксембург, 5 24.07.2023 07.08.2023 21 ЦТП № 2-9 Р. Люксембург, 12 24.07.2023 07.08.2023 22 ЦТП № 2-10 Петровская, 49 24.07.2023 07.08.2023 23 ЦТП № 2-11-И М. Горького, 35 24.07.2023 07.08.2023 24 ЦТП № 2-12 Конная, 6 24.07.2023 07.08.2023 25 ЦТП № 2-13 Красноармейская, 1а 24.07.2023 07.08.2023 26 ЦТП № 2-19-И Лагерная, 3 24.07.2023 07.08.2023 27 ЦТП № 2-20 Малясова, 2 24.07.2023 07.08.2023 28 ЦТП № 2-21 Красноармейская, 26 24.07.2023 07.08.2023 От котельной № 17 ул. Коммунальная,22а 29 ЦТП № 1-16 Коммунальная, 25 03.07.2023 17.07.2023 30 ЦТП № 2-1 Рижский пр-т., 29/31 03.07.2023 17.07.2023 От котельной № 5 ул. Чехова, 4а 31 ЦТП № 2-14 Госпитальная, 15 24.07.2023 07.08.2023 32 ЦТП № 2-15 Госпитальная, 17 24.07.2023 07.08.2023 От котельной № 13 ул. Народная, 33 33 ЦТП № 2-16 Рижский пр-т., 68 24.07.2023 07.08.2023 34 ЦТП № 2-3 Юбилейная, 65 24.07.2023 07.08.2023 35 ЦТП № 2-5 Рижский пр-т., 22 24.07.2023 07.08.2023 36 ЦТП № 2-6 Народная, 18 24.07.2023 07.08.2023 37 ЦТП № 2-7 Народная, 53 24.07.2023 07.08.2023 От котельной №26 ул. Л. Поземского, 124 38 ЦТП № 1-17 Алехина, 1 15.05.2023 29.05.2023. 39 ЦТП № 1-18 Алехина, 24 15.05.2023 29.05.2023. 40 ЦТП № 1-20 Ижорского бат., 6б 15.05.2023 29.05.2023. От котельной № 2 ул. Яна Райниса, 53 41 ЦТП № 2-18 Я. Райниса, 48 15.05.2023 29.05.2023. От котельной № 23 ул. Волкова, 3 42 ЦТП № 3-16 Школьная, 7 05.06.2023 19.06.2023 43 ЦТП № 3-27-И Школьная, 2 05.06.2023 19.06.2023 44 ЦТП № 3-28-И Волкова, 3 05.06.2023 19.06.2023 45 ЦТП № 3-19 Труда, 24 05.06.2023 19.06.2023 От котельной № 9 ул. Инженерная, 3 46 ЦТП № 3-1 Инженерная, 8 19.06.2023 03.07.2023 47 ЦТП № 3-2 Инженерная, 9а 19.06.2023 03.07.2023 48 ЦТП № 3-3 Инженерная, 13 19.06.2023 03.07.2023 49 ЦТП № 3-4 Инженерная, 21 19.06.2023 03.07.2023 50 ЦТП № 3-5 Инженерная, 25 19.06.2023 03.07.2023 51 ЦТП № 3-6 Инженерная, 62 19.06.2023 03.07.2023 52 ЦТП № 3-7 Инженерная, 90 19.06.2023 03.07.2023 53 ЦТП № 3-8 Алтаева, 9 19.06.2023 03.07.2023 54 ЦТП № 3-9 Новосёлов, 17 19.06.2023 03.07.2023 55 ЦТП № 3-10 Новосёлов, 32 19.06.2023 03.07.2023 56 ЦТП № 3-11 Звёздная, 7 19.06.2023 03.07.2023 57 ЦТП № 3-12 Звёздная, 11 19.06.2023 03.07.2023 58 ЦТП № 3-13 Труда, 53 19.06.2023 03.07.2023 59 ЦТП № 3-14 Труда, 55 19.06.2023 03.07.2023 60 ЦТП № 3-15 Энтузиастов, 9 19.06.2023 03.07.2023 61 ЦТП № 3-17 Инженерная, 16 19.06.2023 03.07.2023 62 ЦТП № 3-18 Гдовская, 6 19.06.2023 03.07.2023 63 ЦТП № 3-20 Труда, 28 19.06.2023 03.07.2023 64 ЦТП № 3-21-И Текстильная, 18 19.06.2023 03.07.2023 65 ЦТП № 3-22-И Алтаева, 2 19.06.2023 03.07.2023 66 ЦТП № 3-23-И Инженерная, 70 19.06.2023 03.07.2023 67 ЦТП № 3-24-И Сиреневый бул., 5 19.06.2023 03.07.2023 68 ЦТП № 3-25 Алтаева, 6 19.06.2023 03.07.2023 69 ЦТП № 4-1 Бастионная, 13 19.06.2023 03.07.2023 70 ЦТП № 4-2 Бастионная, 17 19.06.2023 03.07.2023 71 ЦТП № 4-3 Советская, 55 19.06.2023 03.07.2023 72 ЦТП № 4-4 Октябрьский, 23 19.06.2023 03.07.2023 73 ЦТП № 4-6 Стахановская, 8 19.06.2023 03.07.2023 74 ЦТП № 4-7 Кузнецкая, 23 19.06.2023 03.07.2023 75 ЦТП № 4-8 Гагарина, 5а 19.06.2023 03.07.2023 76 ЦТП № 4-10 Советская, 42а 19.06.2023 03.07.2023 77 ЦТП № 4-11 Гражданская, 2а 19.06.2023 03.07.2023 78 ЦТП № 4-12 Л. Толстого, 42 19.06.2023 03.07.2023 79 ЦТП № 4-13 Ленина, 15 19.06.2023 03.07.2023 80 ЦТП № 4-14 Плехановский, 67 19.06.2023 03.07.2023 81 ЦТП № 4-15-И Некрасова, 45 19.06.2023 03.07.2023 82 ЦТП № 4-16-И Новгородская, 8а 19.06.2023 03.07.2023 83 ЦТП № 4-17 Н. Васильева, 75б 19.06.2023 03.07.2023 84 ЦТП № 4-18 Новгородская, 28 19.06.2023 03.07.2023 85 ЦТП № 4-20-И Н. Васильева, 83а 19.06.2023 03.07.2023 86 ЦТП № 4-22-И Свердлова, 56 19.06.2023 03.07.2023 87 ЦТП № 4-23 Плехановский, 75 19.06.2023 03.07.2023 88 ЦТП № 4-27-И Заводская, 4 19.06.2023 03.07.2023 89 ЦТП № 4-28-И Свердлова, 46 19.06.2023 03.07.2023 От котельной № 27 ул. Солнечная, 14 90 ЦТП № 4-5 ул. Советской Армии, 54 03.07.2023 17.07.2023 91 ЦТП № 4-9 Поселочная, 15 03.07.2023 17.07.2023 92 ЦТП № 4-19-И ул. Советской Армии, 49 03.07.2023 17.07.2023 От котельной № 15 Ленинградское шоссе, 11б 93 ЦТП № 4-24-И Ленинградское ш., 24 26.06.2023 10.07.2023 94 ЦТП № 4-25-И Лесная, 11 26.06.2023 10.07.2023 95 ЦТП № 4-26-И Харченко, 31 26.06.2023 10.07.2023 От котельной ул. М. Горького, 21а 96 ЦТП № 2-22 Рижский пр-т., 27 03.07.2023 17.07.2023 От котельной № 22 "Первомайская, 43" 97 ЦТП № 3-26 Первомайская, 43 05.06.2023 19.06.2023 98 Встроенное ЦТП котельная №19 Л.Поземского,63 05.06.2023 19.06.2023

Горячую воду отключают в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.