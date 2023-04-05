Опубликован график отключения горячей воды в Пскове

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей Пскова утвердили на 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Соответствующее постановление об утверждении сводного плана подписал глава города Борис Елкин.
|
№ п/п
|
Наименование тепловых сетей,
центральных тепловых пунктов
|
Время остановки
|
Начало
|
Окончание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Тепловые сети
|
|
|
1
|
От котельной № 21 ул. Экипажа Гудина, 2
|
Окончание
отопительного сезона
|
Начало отопительного сезона
|
2
|
От котельной № 4 Ленинградское шоссе, 49
|
Окончание
отопительного сезона
|
Начало отопительного сезона
|
3
|
От котельной № 6 ул. Пригородная, 9
|
Окончание
отопительного сезона
|
Начало отопительного сезона
|
4
|
От котельной № 28 ул. Германа, 34
|
Окончание
отопительного сезона
|
Начало отопительного сезона
|
5
|
От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс»
ул. Л. Поземского, д. 121
|
Окончание
отопительного сезона
|
Начало отопительного сезона
|
6
|
От котельной № 2БМК ул. Я. Райниса, 53
|
15.05.2023
|
29.05.2023
|
7
|
От котельной № 10 ул. Ижорского бат.,24
|
15.05.2023
|
29.05.2023
|
9
|
От котельной № 26 ул. Л. Поземского, 124
|
15.05.2023
|
29.05.2023
|
8
|
От котельной № 25 Рижский пр., 5а
(крышная)
|
15.05.2023
|
29.05.2023
|
10
|
От котельной № 23 ул. Волкова, 3
|
05.06.2023
|
19.06.2023
|
11
|
От котельной № 22 ул. Первомайская, 43
|
05.06.2023
|
19.06.2023
|
12
|
От котельной № 19 ул. Л. Поземского, 63
|
05.06.2023
|
19.06.2023
|
13
|
От котельной № 16 "ПМРБ"
ул. Ленинградское шоссе, 65
|
12.06.2023
|
26.06.2023
|
14
|
От котельной № 8 Боровая, 26а
|
05.06.2023
|
19.06.2023
|
15
|
От котельной № 9 ул. Инженерная, 3
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
16
|
От котельной № 15
Ленинградское шоссе, 11б
|
26.06.2023
|
10.07.2023
|
17
|
От котельной № 17 ул. Коммунальная, 22б
|
03.07.2023
|
17.07.2023
|
18
|
От котельной № 3 Рижский пр-т., 43а
|
03.07.2023
|
17.07.2023
|
19
|
От котельной № 24 ул. М. Горького, 21а
|
03.07.2023
|
17.07.2023
|
20
|
От котельной № 27 ул. Солнечная, 14
|
03.07.2023
|
17.07.2023
|
21
|
От котельной № 12 ул. Конная, 8а
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
22
|
От котельной № 13 ул. Народная, 33
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
23
|
От котельной № 5 ул. Чехова, 4а
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
24
|
От котельной №14 ул.Кислякова,3а
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
25
|
От котельной № 11 Военный городок «Кресты», 129а
|
31.07.2023
|
14.08.2023
|
26
|
От котельной № 1 Гаражный пр.,12;
кот. № 20 Гаражный пр., 5
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
27
|
От котельной № 18 ул. Маргелова, 2км
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
|
ЦТП
|
|
|
|
От котельной №1 Гаражный пр., 12; котельной № 20 Гаражный пр., 5
|
1
|
ЦТП № 1-1 Коммунальная, 59а
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
2
|
ЦТП № 1-2 Кузбасской дивизии, 30а
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
3
|
ЦТП № 1-3 Коммунальная, 67
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
4
|
ЦТП № 1-4 Коммунальная, 77
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
5
|
ЦТП № 1-5 Коммунальная, 48
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
6
|
ЦТП № 1-6 Юбилейная, 62
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
7
|
ЦТП № 1-7 Западная, 3
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
8
|
ЦТП №1-8 Юбилейная, 71б
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
9
|
ЦТП № 1-9 Юбилейная, 89
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
10
|
ЦТП № 1-10 Западная, 8
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
11
|
ЦТП № 1-11 Рижский пр-т., 69
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
12
|
ЦТП № 1-12 Западная, 4
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
13
|
ЦТП № 1-13 Рокоссовского, 10
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
14
|
ЦТП № 1-14 Юбилейная, 87а
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
15
|
ЦТП № 1-15 Байкова, 4
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
16
|
ЦТП № 1-19 Юбилейная, 34
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
17
|
ЦТП № 2-2 Рижский пр-т., 49
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
|
От котельной № 18 ул. Маргелова, 2км
|
|
|
18
|
ЦТП № 2-17 Космическая, 6а
|
07.08.2023
|
21.08.2023
|
|
От котельной № 12 ул. Конная, 8а
|
|
|
19
|
ЦТП № 2-4 М. Горького, 57
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
20
|
ЦТП № 2-8 Р. Люксембург, 5
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
21
|
ЦТП № 2-9 Р. Люксембург, 12
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
22
|
ЦТП № 2-10 Петровская, 49
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
23
|
ЦТП № 2-11-И М. Горького, 35
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
24
|
ЦТП № 2-12 Конная, 6
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
25
|
ЦТП № 2-13 Красноармейская, 1а
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
26
|
ЦТП № 2-19-И Лагерная, 3
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
27
|
ЦТП № 2-20 Малясова, 2
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
28
|
ЦТП № 2-21 Красноармейская, 26
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
|
От котельной № 17 ул. Коммунальная,22а
|
29
|
ЦТП № 1-16 Коммунальная, 25
|
03.07.2023
|
17.07.2023
|
30
|
ЦТП № 2-1 Рижский пр-т., 29/31
|
03.07.2023
|
17.07.2023
|
|
От котельной № 5 ул. Чехова, 4а
|
|
|
31
|
ЦТП № 2-14 Госпитальная, 15
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
32
|
ЦТП № 2-15 Госпитальная, 17
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
|
От котельной № 13 ул. Народная, 33
|
|
|
33
|
ЦТП № 2-16 Рижский пр-т., 68
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
34
|
ЦТП № 2-3 Юбилейная, 65
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
35
|
ЦТП № 2-5 Рижский пр-т., 22
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
36
|
ЦТП № 2-6 Народная, 18
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
37
|
ЦТП № 2-7 Народная, 53
|
24.07.2023
|
07.08.2023
|
|
От котельной №26 ул. Л. Поземского, 124
|
38
|
ЦТП № 1-17 Алехина, 1
|
15.05.2023
|
29.05.2023.
|
39
|
ЦТП № 1-18 Алехина, 24
|
15.05.2023
|
29.05.2023.
|
40
|
ЦТП № 1-20 Ижорского бат., 6б
|
15.05.2023
|
29.05.2023.
|
|
От котельной № 2 ул. Яна Райниса, 53
|
|
|
41
|
ЦТП № 2-18 Я. Райниса, 48
|
15.05.2023
|
29.05.2023.
|
|
От котельной № 23 ул. Волкова, 3
|
|
|
42
|
ЦТП № 3-16 Школьная, 7
|
05.06.2023
|
19.06.2023
|
43
|
ЦТП № 3-27-И Школьная, 2
|
05.06.2023
|
19.06.2023
|
44
|
ЦТП № 3-28-И Волкова, 3
|
05.06.2023
|
19.06.2023
|
45
|
ЦТП № 3-19 Труда, 24
|
05.06.2023
|
19.06.2023
|
|
От котельной № 9 ул. Инженерная, 3
|
|
|
46
|
ЦТП № 3-1 Инженерная, 8
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
47
|
ЦТП № 3-2 Инженерная, 9а
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
48
|
ЦТП № 3-3 Инженерная, 13
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
49
|
ЦТП № 3-4 Инженерная, 21
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
50
|
ЦТП № 3-5 Инженерная, 25
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
51
|
ЦТП № 3-6 Инженерная, 62
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
52
|
ЦТП № 3-7 Инженерная, 90
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
53
|
ЦТП № 3-8 Алтаева, 9
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
54
|
ЦТП № 3-9 Новосёлов, 17
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
55
|
ЦТП № 3-10 Новосёлов, 32
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
56
|
ЦТП № 3-11 Звёздная, 7
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
57
|
ЦТП № 3-12 Звёздная, 11
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
58
|
ЦТП № 3-13 Труда, 53
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
59
|
ЦТП № 3-14 Труда, 55
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
60
|
ЦТП № 3-15 Энтузиастов, 9
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
61
|
ЦТП № 3-17 Инженерная, 16
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
62
|
ЦТП № 3-18 Гдовская, 6
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
63
|
ЦТП № 3-20 Труда, 28
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
64
|
ЦТП № 3-21-И Текстильная, 18
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
65
|
ЦТП № 3-22-И Алтаева, 2
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
66
|
ЦТП № 3-23-И Инженерная, 70
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
67
|
ЦТП № 3-24-И Сиреневый бул., 5
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
68
|
ЦТП № 3-25 Алтаева, 6
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
69
|
ЦТП № 4-1 Бастионная, 13
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
70
|
ЦТП № 4-2 Бастионная, 17
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
71
|
ЦТП № 4-3 Советская, 55
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
72
|
ЦТП № 4-4 Октябрьский, 23
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
73
|
ЦТП № 4-6 Стахановская, 8
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
74
|
ЦТП № 4-7 Кузнецкая, 23
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
75
|
ЦТП № 4-8 Гагарина, 5а
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
76
|
ЦТП № 4-10 Советская, 42а
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
77
|
ЦТП № 4-11 Гражданская, 2а
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
78
|
ЦТП № 4-12 Л. Толстого, 42
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
79
|
ЦТП № 4-13 Ленина, 15
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
80
|
ЦТП № 4-14 Плехановский, 67
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
81
|
ЦТП № 4-15-И Некрасова, 45
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
82
|
ЦТП № 4-16-И Новгородская, 8а
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
83
|
ЦТП № 4-17 Н. Васильева, 75б
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
84
|
ЦТП № 4-18 Новгородская, 28
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
85
|
ЦТП № 4-20-И Н. Васильева, 83а
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
86
|
ЦТП № 4-22-И Свердлова, 56
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
87
|
ЦТП № 4-23 Плехановский, 75
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
88
|
ЦТП № 4-27-И Заводская, 4
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
89
|
ЦТП № 4-28-И Свердлова, 46
|
19.06.2023
|
03.07.2023
|
|
От котельной № 27 ул. Солнечная, 14
|
|
|
90
|
ЦТП № 4-5 ул. Советской Армии, 54
|
03.07.2023
|
17.07.2023
|
91
|
ЦТП № 4-9 Поселочная, 15
|
03.07.2023
|
17.07.2023
|
92
|
ЦТП № 4-19-И ул. Советской Армии, 49
|
03.07.2023
|
17.07.2023
|
|
От котельной № 15 Ленинградское шоссе, 11б
|
93
|
ЦТП № 4-24-И Ленинградское ш., 24
|
26.06.2023
|
10.07.2023
|
94
|
ЦТП № 4-25-И Лесная, 11
|
26.06.2023
|
10.07.2023
|
95
|
ЦТП № 4-26-И Харченко, 31
|
26.06.2023
|
10.07.2023
|
|
От котельной ул. М. Горького, 21а
|
|
|
96
|
ЦТП № 2-22 Рижский пр-т., 27
|
03.07.2023
|
17.07.2023
|
|
От котельной № 22 "Первомайская, 43"
|
|
|
97
|
ЦТП № 3-26 Первомайская, 43
|
05.06.2023
|
19.06.2023
|
98
|
Встроенное ЦТП котельная №19 Л.Поземского,63
|
05.06.2023
|
19.06.2023
Горячую воду отключают в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.