ЖКХ

Там, где убирают

В Псковской области начались субботники. В Пскове Гремячую гору убрали еще до начала официального старта. Городские власти обещают обеспечить доброхотов граблями и перчатками, вывезти собранный мусор. Через неделю на берегу Великой пройдут игры, во время которых псковичи будут собирать мусор на время и за призы. В Великих Луках уборке посвятили целых два месяца. Депутаты и чиновники уже заменили ручки и бумаги на грабли и метлы. Подробности о весенней уборке в материале Псковской Ленты Новостей.

На старт, внимание, грабли!

В Пскове 15 апреля начнется месячник по благоустройству. Постановление о его проведении подписал глава города Борис Елкин. До 15 мая областную столицу отскребут, отчистят, подметут и отмоют. Начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире «ПЛН FM» сообщил, что центральные улицы будут убраны уже к майским праздникам.

«Хочется гулять по чистым территориям. Мы призываем всех выходить на субботники. Мы делаем свой город чище, еще приятнее то, что мы показываем и нашим детям, как город может выглядеть. В чистом городе не возникает такого большого желания сорить», - уверен он.

На субботниках в Пскове в прошлом году убрали 55 территорий. Принявшие в них участие 2 тысячи человек собрали 163 кубометра мусора.

Управление городского хозяйства готово выделить добровольцам не только общественную территорию для уборки, но и мешки, грабли, перчатки, организовать вывоз собранного мусора. Первые субботники уже начали проходить до начала официального старта. В частности, 13 апреля защитники памятников прибирались на Гремячей горе.

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Шаг - мусор

В Великих Луках уборке города посвящен «двухмесячник». Он начался 27 марта, и продлится до 20 мая.

Глава Великих Лук Николай Козловский на субботнике.

«Тоже всегда в субботниках участвую, - заверяет живущий в Великих Луках председатель Союза экологов Псковской области Алексей Иванов, - отношусь к ним положительно. Бытует мнение, что убираться должны только коммунальные службы, дворники. Но наш общий дом никто, кроме нас, не уберет. В моем понятии дом - это квартира, город, регион, страна и наша планета. Мы все хотим жить в чистоте».

Среди других плюсов он называет объединение тех, кто принимает участие в субботнике, возможность познакомиться с новыми людьми и даже собственными соседями. Однако Алексей Иванов подмечает и темную сторону субботников, раз требуется коллективная уборка, значит, кто-то намусорил. Поэтому польза от субботников еще и в профилактическом эффекте: помахав граблями, вряд ли захочется раскидывать бумажки.

Руководитель проекта «Экомышление», член экспертного совета Российского экологического движения и ведущий программы «Экосреда» на «ПЛН FM» (102.6 FM) Сергей Елизаров называет извечной ситуацию, при которой мусорят одни, а на субботники выходят совсем другие.

«Так было, есть и, надеюсь, не будет, - выражает экоактивист свои чаяния. - Самая сложная ситуация у водоемов, шаг влево, шаг вправо - мусор. Все упирается в культуру».

Одним из рычагов воздействия на мусорящих он называет экологическое просвещение и считает, что большую пользу принесло бы усиление социальной рекламы. Но и битье рублем со счетов не скидывает.

«Нынешний штраф в 500 рублей - это ни о чем. Надо повышать, а для тех, кого неоднократно ловили, увеличивать в разы, - призывает Сергей Елизаров. - Я не мусорю и штрафа не боюсь. Все ссылаются на запад, а я посмотрел восточный опыт, там не хуже. В Средней Азии штрафы от четырех до десяти тысяч рублей, а зарплаты плюс-минус такие же. Что-то мне подсказывает, что там чище».

С жареным супом

Сделать чище собственный город команда «Экомышления» поможет 22 апреля, когда в микрорайоне Овсище пройдут «Чистые игры». Актив микрорайона, сформировавшийся вокруг депутата Гордумы Григория Стороненкова, проведет соревнование по очистке берега реки Великой уже в третий раз.

В прошлом году на «Чистых играх» 28 команд собрали 280 мешков мусора общей массой более 1,5 тонн: 94 мешка смешанного мусора, 80 мешков пластика, 31 мешок металла, 75 мешков стекла, 21 батарейку и 16 покрышек.

В этом году на «Чистых играх» уберут участок пляжа на спуске с улицы Отрадной, где летом будет обустроена зона отдыха по программе «Формирование комфортной городской среды». Команды в течение часа будут собирать мусор и получать баллы за его количество. Отдельный приз - за самую интересную находку. Организаторы обещают участникам субботника-состязания угощение в виде жареного супа по авторскому рецепту, интерактивную программу для детей. Регистрация для команд до четырех человек уже открыта в сообществе «Чистые игры Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«По эмоциям это очень интересное мероприятие. Люди приходят за хорошим настроением и прекрасным времяпрепровождением», - о побочных эффектах от совместной уборки говорит координатор «Чистых игр» в Псков Елена Зиновьева.

Место встречи - субботник

На субботники по всей области традиционно выйдут чиновники и депутаты. Свое участие уже подтвердил Владимир Кузь, заместитель председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области. Его округ расположен на территориях Псковского и Гдовского района. Депутат сообщил, что присоединится к уборке в обоих муниципалитетах, если она пройдет в разное время.

«Я к традиции субботников отношусь очень положительно, - заявил Владимир Кузь. - Субботники объединяют, это место для общения, встреч, взаимодействия и взаимопомощи».

В Пушкиногорском районе первый субботник, как и в Пскове, состоялся в Чистый четверг, 13 апреля. Грабли в руки взяли сотрудники администрации района, финансового управления, социальной службы, районной избирательной комиссии.

«Привели в порядок не только территорию возле здания администрации, - сообщила глава района Оксана Филиппова, - но и общественные территории: парк «Лукоморье», склоны по обе стороны дороги от цветочного магазина до памятника А.С.Пушкину».

Субботник в Пушкинских Горах с участием главы района Оксаны Филипповой (наверху в красной куртке).

В любом из субботников, которых сейчас будет объявлено великое множество, стоит поучаствовать еще и потому, что чисто все-таки не там, где не мусорят. Чисто там, где убирают.

Юлия Магера