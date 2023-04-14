Общество

Субботник прошел на Гремячей горе в Пскове

Субботник прошел на Гремячей горе в Пскове 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

13 апреля комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры, волонтерами и общественным советом при комитете в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» провели субботник в парке на Гремячей горе.

Там располагается объект культурного наследия федерального значения - церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы XVI века.

Участники субботника навели порядок, убрали мусор, ветки и прошлогоднюю листву в парке. Также участие в субботнике приняли студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

«Субботники - это добрая традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о природе, о своем родном крае», - добавили в комитете.