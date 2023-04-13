Четверо на одного

В Псковской области, как и по всей стране, началось голосование за объекты для благоустройства, которые будут приведены в порядок в следующем году. Псковская Лента Новостей нашла муниципалитеты, где победителей будет больше одного, публикует инструкцию для голосующих и фотографии нынешнего состояния четырех скверов в областной столице, претендующих на одно победное место.
Голосование стартовало 15 апреля, и продлится до 31 мая. Принять в нем участие могут жители области старше 14 лет. У каждого есть только один голос. От накруток защищает авторизация через «Госуслуги». Победившие территории будут благоустроены в следующем году.
«Отобраны 83 общественные территории, из которых жители выберут 35 для проведения благоустройства в следующем году», - сообщил губернатор Михаил Ведерников за несколько дней до начала голосования.
Объекты для голосования есть в каждом муниципальном образовании. Однако муниципалитетов в Псковской области 26, а победителей будет 35. «Излишек» образовался за счет того, что в некоторых населенных пунктах по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят не одну территорию, а сразу несколько: 4 в Пскове, 3 в Псковском районе, по 2 в Великих Луках, Великолукском, Куньинском и Порховском районах.
У каждой территории есть куратор. Рядом с описанием объектов опубликованы контакты, по которым можно узнать подробности, если размещенной на портале информации недостаточно для совершения выбора. В Пскове за объектами для голосования закреплены депутаты Гордумы.
В областной столице разворачивается самая жесткая борьба. За победу борются сразу 14 территорий в двух категориях.
Во-первых, скверы. Победитель будет один, а претендентов целых четыре. Это «треугольник» под виадуком на Крестовском шоссе. «Территорию сквера в настоящее время сквером назвать трудно, - сказано в описании объекта. - Покрытия тротуаров изношены или отсутствуют, имеющихся опор освещения недостаточно, озеленение газонов нарушено, часть древесной растительности утрачена, отсутствуют малые архитектурные формы и парковое оборудование».
Конкуренцию ему составляет сквер у бывшего магазина «Малыш» на площади Ленина. «В центральной части территории скульптурная композиция: высокая клумба с елью посередине и гномами, - так в карточке объекта обозначена одна из наиболее узнаваемых деталей самого центра города. - Благоустройство территории около дома 1/3 по ул. Советской создаст законченный облик центральной части города, прилегающей к площади Ленина».
Третий претендент на победу — сквер у гостиницы «Рижская». «Необходимо отремонтировать многочисленные пешеходные дорожки, покрытие которых пришло в негодность, заменить игровое оборудование детской площадки», - так описана основная идея будущего благоустройства.
Замыкает четверку площадь вокруг стелы в Крестах на месте первых боев Красной Армии. «За годы эксплуатации не только сам памятник пострадал от вандалов – требует благоустройства и прилегающая территория, необходима замена покрытия, замена бортовых камней, озеленение, оборудование архитектурной подсветки».
Вторая категория — спортивные площадки. На выбор представлены сразу десять мест по городу, где они могут быть установлены, от Овсища до Любятова. В этом списке победителя будет три.
После голосования можно поучаствовать в опросе об уровне благоустройства в том населенном пункте, за реновацию территории в котором был отдан голос. Организаторы обещают анонимность, результаты опроса будут представлены в обезличенном виде. В частности, вопросы касаются удовлетворенности уровнем благоустройства, личного участия в развитии среды вокруг (например, в субботниках), позитивных перемен последних лет и роли государства в повышении качества городской среды.
Столько же объектов — 35 — выбрали в прошлом году. Несколько дней назад в Пскове начались работы у реки Милевки. К августу здесь должен появиться парк. Дорожки покроют асфальтом, тротуарной и тактильной плиткой. Появится спортплощадка с травмобезопасным покрытием и детская площадка с игровым комплексом и разными видами качелей. Подрядчик смонтирует наружное освещение, скамейки, проведет дополнительное озеленение. Изюминкой проекта станут площадка для кормления уток и высаженная в центре ель, которая окажется центром притяжения для жителей микрорайона в новогодние праздники. Про туалет тоже не забыли.
«Парк очень важен для жителей ввиду отсутствия общественных мест в округе. Жителям для прогулок приходится идти в центр города, а это неудобно, особенно с маленькими детьми», - так месяц назад объяснял необходимость появления нового общественного пространства в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) Денис Иванов, депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения всероссийской «Ассоциации молодых предпринимателей».
Вскоре начнутся работы на берегу реки Великой у спуска с улицы Отрадной в микрорайоне Овсище. Неофициальный пляж превратится в благоустроенную территорию. В эту субботу, 22 апреля, участники «Чистых игр» — соревнования по сбору мусора на время — проведут там субботник. Присоединиться к ним можно, отправив заявку через сообщество «Чистые игры в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».
С окончательным установлением теплой погоды на берег выйдет подрядчик, выбранный по конкурсу еще в феврале. В привычном месте отдыха появятся детская площадка, качели, воркаут-комплекс, кабинки для переодевания, скамейки с урнами. Не менее важен тот факт, что территория получит официальный статус, а значит встанет на баланс города и будет включена в график уборки.
В прошлом году жители Пскова выбрали места для установки еще двух детских площадок. Одна из них появится в точке схождения Октябрьского проспекта с улицами Металлистов и Гражданской, другая — на улице Госпитальной.
За последние годы десятки общественных территорий были приведены в порядок. Среди них есть и такие, которые благодаря нацпроекту появились на свет на месте пустырей или зарослей кустарника. Жителям окрестностей при ответе на вопрос о позитивных переменах и об изменении качества городской среды точно будет, что сказать.
Юлия Магера
Фото Вадима Боченкова