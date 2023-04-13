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Четверо на одного

19.04.2023 12:29|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области, как и по всей стране, началось голосование за объекты для благоустройства, которые будут приведены в порядок в следующем году. Псковская Лента Новостей нашла муниципалитеты, где победителей будет больше одного, публикует инструкцию для голосующих и фотографии нынешнего состояния четырех скверов в областной столице, претендующих на одно победное место.

 

35 «за»

Голосование стартовало 15 апреля, и продлится до 31 мая. Принять в нем участие могут жители области старше 14 лет. У каждого есть только один голос. От накруток защищает авторизация через «Госуслуги». Победившие территории будут благоустроены в следующем году.

«Отобраны 83 общественные территории, из которых жители выберут 35 для проведения благоустройства в следующем году», - сообщил губернатор Михаил Ведерников за несколько дней до начала голосования.

Как проголосовать:
1. Заходим на сайт «Городская среда».
2. Нажимаем кнопку «Голосовать».
3. Выбираем из выпадающего списка муниципалитет, в котором хотим истратить свой голос.
4. Рядом с коротким описанием каждого объекта нажимаем «Узнать подробности».
5. Отдаем голос за понравившуюся территорию через кнопку «Принять участие».
6. Авторизуемся через портал госуслуг.
7. После нажатия на кнопку «Проголосовать» она сменится на плашку «Ваш голос учтен».

Объекты для голосования есть в каждом муниципальном образовании. Однако муниципалитетов в Псковской области 26, а победителей будет 35. «Излишек» образовался за счет того, что в некоторых населенных пунктах по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят не одну территорию, а сразу несколько: 4 в Пскове, 3 в Псковском районе, по 2 в Великих Луках, Великолукском, Куньинском и Порховском районах.

У каждой территории есть куратор. Рядом с описанием объектов опубликованы контакты, по которым можно узнать подробности, если размещенной на портале информации недостаточно для совершения выбора. В Пскове за объектами для голосования закреплены депутаты Гордумы.

«Требует замены»

В областной столице разворачивается самая жесткая борьба. За победу борются сразу 14 территорий в двух категориях.

Во-первых, скверы. Победитель будет один, а претендентов целых четыре. Это «треугольник» под виадуком на Крестовском шоссе. «Территорию сквера в настоящее время сквером назвать трудно, - сказано в описании объекта. - Покрытия тротуаров изношены или отсутствуют, имеющихся опор освещения недостаточно, озеленение газонов нарушено, часть древесной растительности утрачена, отсутствуют малые архитектурные формы и парковое оборудование».

 

Конкуренцию ему составляет сквер у бывшего магазина «Малыш» на площади Ленина. «В центральной части территории скульптурная композиция: высокая клумба с елью посередине и гномами, - так в карточке объекта обозначена одна из наиболее узнаваемых деталей самого центра города. - Благоустройство территории около дома 1/3 по ул. Советской создаст законченный облик центральной части города, прилегающей к площади Ленина».

 

Третий претендент на победу — сквер у гостиницы «Рижская». «Необходимо отремонтировать многочисленные пешеходные дорожки, покрытие которых пришло в негодность, заменить игровое оборудование детской площадки», - так описана основная идея будущего благоустройства.

 

Замыкает четверку площадь вокруг стелы в Крестах на месте первых боев Красной Армии. «За годы эксплуатации не только сам памятник пострадал от вандалов – требует благоустройства и прилегающая территория, необходима замена покрытия, замена бортовых камней, озеленение, оборудование архитектурной подсветки».

 

Вторая категория — спортивные площадки. На выбор представлены сразу десять мест по городу, где они могут быть установлены, от Овсища до Любятова. В этом списке победителя будет три.

«Предлагаю всем псковичам проявить активность и поучаствовать в развитии города, сделав свой выбор!» - призвал в своем Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

После голосования можно поучаствовать в опросе об уровне благоустройства в том населенном пункте, за реновацию территории в котором был отдан голос. Организаторы обещают анонимность, результаты опроса будут представлены в обезличенном виде. В частности, вопросы касаются удовлетворенности уровнем благоустройства, личного участия в развитии среды вокруг (например, в субботниках), позитивных перемен последних лет и роли государства в повышении качества городской среды.

Будет удобно

Столько же объектов — 35 — выбрали в прошлом году. Несколько дней назад в Пскове начались работы у реки Милевки. К августу здесь должен появиться парк. Дорожки покроют асфальтом, тротуарной и тактильной плиткой. Появится спортплощадка с травмобезопасным покрытием и детская площадка с игровым комплексом и разными видами качелей. Подрядчик смонтирует наружное освещение, скамейки, проведет дополнительное озеленение. Изюминкой проекта станут площадка для кормления уток и высаженная в центре ель, которая окажется центром притяжения для жителей микрорайона в новогодние праздники. Про туалет тоже не забыли.

«Парк очень важен для жителей ввиду отсутствия общественных мест в округе. Жителям для прогулок приходится идти в центр города, а это неудобно, особенно с маленькими детьми», - так месяц назад объяснял необходимость появления нового общественного пространства в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) Денис Иванов, депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения всероссийской «Ассоциации молодых предпринимателей».

Вскоре начнутся работы на берегу реки Великой у спуска с улицы Отрадной в микрорайоне Овсище. Неофициальный пляж превратится в благоустроенную территорию. В эту субботу, 22 апреля, участники «Чистых игр» — соревнования по сбору мусора на время — проведут там субботник. Присоединиться к ним можно, отправив заявку через сообщество «Чистые игры в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

С окончательным установлением теплой погоды на берег выйдет подрядчик, выбранный по конкурсу еще в феврале. В привычном месте отдыха появятся детская площадка, качели, воркаут-комплекс, кабинки для переодевания, скамейки с урнами. Не менее важен тот факт, что территория получит официальный статус, а значит встанет на баланс города и будет включена в график уборки.

В прошлом году жители Пскова выбрали места для установки еще двух детских площадок. Одна из них появится в точке схождения Октябрьского проспекта с улицами Металлистов и Гражданской, другая — на улице Госпитальной.

За последние годы десятки общественных территорий были приведены в порядок. Среди них есть и такие, которые благодаря нацпроекту появились на свет на месте пустырей или зарослей кустарника. Жителям окрестностей при ответе на вопрос о позитивных переменах и об изменении качества городской среды точно будет, что сказать.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова

Теги: #городская среда #национальные проекты #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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