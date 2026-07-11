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Россиянам рассказали о возможности снизить плату за ЖКУ во время отпуска

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Отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять полных дней является законным основанием для уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь за вывоз мусора. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По его словам, многие россияне не знают, что отъезд в отпуск или на дачу является законным основанием для снижения платежа за коммуналку. Парламентарий уточнил, что механизм четко прописан в постановлении правительства РФ № 354.

В первую очередь, речь идет о перерасчете за вывоз мусора. 1 марта 2023 года в России приняли закон, согласно которому перерасчет обязаны делать всем, независимо от того, как в регионе начисляется плата — с человека или с квадратного метра, напомнил Вольфсон.

В ситуации с водой, газом и водоотведением действуют другие правила. Списать плату по нормативу за время отпуска можно лишь в том случае, если в жилье физически невозможно установить счетчики, и это подтверждено официальным актом. Если счетчики стоят, тогда придется заплатить за уже употребленные воду и газ, пишет «Газета.ru».

При этом за отопление, содержание жилья и капитальный ремонт платить придется в любом случае — эти расходы от присутствия или отсутствия не зависят.

Чтобы вернуть деньги, россияне могут подать заявление до отъезда или в течение 30 дней после возвращения, добавил депутат.

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