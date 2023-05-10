ЖКХ

«Экопром» приступил к вывозу отходов с Талабских островов

«Экопром» приступил к вывозу отходов с Талабских островов в связи с открытием навигации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Восемь сотрудников «Экопрома» 6 мая приступили к уборке острова Залита. На данном острове находится две точки сбора ТКО, которые не вывозили в течении четырех месяцев из-за закрытия пассажирской навигации судов.

После завершения работ отходы загрузили на корабль и отправили на причал в деревню Большая Толба, где его ждал ломовоз регоператора. Общий объем вывезенных отходов в этот раз составил почти 15 кубометров.