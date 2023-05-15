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«Кузница»: Отопительный сезон завершен – работа продолжается. ВИДЕО

16.05.2023 15:25|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 мая.

Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

С 10 мая в Пскове начали поэтапно отключать отопление. Для муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» завершился очередной отопительный сезон. Коммунальщики называют минувшую зиму тяжелой по погодным условиям – а что скажут теплосети: был ли для них сезон легким и безаварийным? Особенно с учетом того, что сезон выдался долгим. И, конечно, на этом работа Псковских теплосетей не остановится: не успели и котлы остыть, а уже началась подготовка к новому отопительному периоду. Каких и когда нам ждать ремонтов? Мы видим, что в некоторых местах Пскова теплосети, так сказать, «заглубились» в грунт – ремонтов будет много? Известно, что металл опять подорожал – в какую копеечку для бюджета обойдутся обновления этого сезона?

Теги: #Кузница #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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