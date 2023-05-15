ЖКХ

Завершившийся отопительный сезон стал одним из самых длинных в истории Пскова

Завершившийся отопительный сезон 2022-2023 годов оказался одним из самых продолжительных за 10 лет в истории Пскова. Об этом сообщил руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Отопительный сезон мы начали 14 сентября, а завершили 10 мая. За последний 10 лет он стал одним из самых продолжительных сезонов, длился 237 суток. Самый продолжительный длился 239 суток - предыдущий, 2021-2022 годов», – отметил Игорь Максимов.

За 237 суток было зафиксировано 524 аварийные ситуации, то есть 3-4 в сутки. «В таком режиме аномально-ненормальных перепадов температур работа давалась тяжело. Сначала по прогнозу нужно разогнать подачу энергии, прогнозируя повышение температуры - охладить», – продолжил гость студии.

Директор муниципального предприятия пояснил, что по нормам в СЗФО отопительный сезон должен длиться 210 суток.

«Сезон запомнился тем, что мы очень в него тяжело входили. Когда заполнялись сети и подавалось давление, все начало рваться, особенно на маленьких внутриквартальных сетях. В течение первых двух недель мы жили в режиме круглосуточной работы. Нам приходилось затыкать образовавшиеся в связи пуском дыры. Старожилы мало помнят такие начала сезона. Мы сделаем все, чтобы начало следующего было полегче. Можно долго рассуждать о причинах такой изношенности сетей, но я считаю, что коллектив справился квалифицированно», – подвел итог директор ПТС.