ЖКХ

Юрист объяснила, кому можно не платить за капремонт

Стоимость капремонта не входит в расходы на содержание мест общего пользования — этот взнос оплачивается отдельно, по общему правилу обязанность по его уплате лежит на всех собственниках жилых помещений, но есть ряд исключений, рассказала юрист Елена Кудерко.

Прежде всего, это касается жильцов дома, который в установленном законом порядке признан аварийным и подлежащим сносу. В этом случае производить его капительный ремонт нецелесообразно, в связи с чем нет необходимости собирать и аккумулировать средства собственников на эти нужды.

Второе — льготы для пожилых и малообеспеченных граждан, которых поддерживает государство. Взносы за капремонт компенсируют из бюджета, если возраст собственника, на которого оформлена квартира, 80 лет и старше, и он проживает один или с родственниками — пенсионерами или инвалидами.

Компенсация составит часть понесенных расходов пропорционально стандарту нормативной площади для человека. К примеру, стандарт одиноко проживающего человека в Москве — 33 квадратных метра. Соответственно компенсация не относится к капремонту сверхнормативной площади. Пенсионерам от 70 до 79 лет компенсация взносов на капремонт производится в размере 50%.

Третья категория льготников, одна из самых широких по своему составу — собственники, которые получают льготу на оплату жилья (ремонт и содержание жилья и т. д.): ветераны труда, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, лица, приравненные к участникам Великой Отечественной войны; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; реабилитированные лица; многодетные семьи и так далее.

Средний размер льготы составляет 30%, расчет размере компенсации аналогичен и идет от нормы квадратов на собственника.

«То есть, платить за капремонт должны все, кроме аварийных домов, но в остальных случаях после оплаты компенсируется некоторая часть по заявлению собственников и не 100%, а с нормы обеспеченности жилым помещением», — заключила эксперт.