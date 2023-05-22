ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» о льготах на ЖКУ

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — начальник отдела жилищных субсидий комитета по социальной защите Псковской области Надежда Терентьева. Она расскажет, как можно оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги и кто имеет право на них претендовать.

Ведет программу эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.

Напомним, в программе «Коммунальный ликбез» член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Трансляция завершена.