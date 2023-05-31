ЖКХ

Систему горячего водоснабжения капитально отремонтировали в доме на улице Труда в Пскове

Работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения многоквартирного дома приняли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капремонта региона.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

В Псковской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта, в рамках краткосрочного плана на 2023 год выполнены и приняты работы по ремонту системы горячего водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Псков, улица Труда, 69. Работы были выполнены подрядной организацией ООО «Капитал-Строй».

Подрядная организация заменила магистральные трубы и стояки горячего водоснабжения в местах общего пользования и в квартирах, выполнила изоляцию труб в подвальном помещении и монтаж запорной арматуры. Также в квартирах установлены полотенцесушители.

Как отметили в фонде, работы выполнены с должным качеством и в установленные сроки, акт приемочной комиссией был подписан всеми участниками единогласно.

Отметим, что собираемость взносов на капитальный ремонт в вышеуказанном доме составляет более 96,65%.