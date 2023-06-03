Великолукские управляйки отчитались о работах по содержанию домов и дворов

Управляющие компании Великих Лук выполнили ряд работ по содержанию дворовых территорий и домов в надлежащем виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
Сотрудники МП «Радист» произвели следующие работы:
- установку песочницы во дворе дома № 14/1 на улице Холмской;
- окраску малых архитектурных форм, подсыпку на детской площадке и выравнивание ограждений во дворе дома № 12, корпус 1 на улице Гастелло.
Работники УК «Новый микрорайон» занимались:
- скосом травы во дворах домов № 16, корпус 1 на улице Пескарёва, № 30/12 на улице Гражданской,
- продолжением ремонта в подъездах дома № 25 на улице Дружбы;
- покраской детских игровых форм во дворе дома № 25 на улице Вокзальной;
- ремонтом кровли крыши дома № 38 на улице Вокзальной;
- оштукатуриванием фасада дома № 38 корпус 2 на улице Вокзальной;
Силами УК «Заречный район» произведены:
- ремонт балконов в доме № 2 на улице Некрасова;
- покраска малых архитектурных форм во дворе дома № 5, корпус 2 на улице Дружбы;
- демонтаж снегозадержателей с крыши дома № 6 на улице Малышева;
- установка двери в подвале дома № 6 на улице Малышева;
Сотрудники УК «Город на Ловати» выполнили:
- установку ограждений у дома № 40 на улице Зверева;
- установку ограждения во дворе дома № 87/1 на проспекте Гагарина
- установку двери в теплоузел дома № 2 на улице Первомайской;
- покраску входов в подъезд дома № 139, корпус 1 на проспекте Гагарина.