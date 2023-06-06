ЖКХ

Модуль для сбора вторсырья установили на Новом рынке в Опочке

Модуль для сбора вторсырья установили на территории парковки магазина «Магнит» на Новом рынке в Опочке. Об этом сообщается в группе движения «Экомышление» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Экомышление»

«В воскресенье, 4 июня, наша команда поехала в Опочку, в гости к нашей коллеге и члену команды Елене Трегубовой. Лена - лидер движения "Раздельный сбор Опочка", и в этом году выиграла конкурс фонда президентских грантов на реализацию проекта "Экологичная Опочка" по установке модуля для сбора вторсырья в пользу приюта-передержки "Хочу жить"», - рассказали экоактивисты.

Модуль изготавливали студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Теперь опочане могут приносить в любое время вторсырье (стекло, пластик с маркировками 1, 2 и 4, макулатуру и металл) в модуль, расположенный на территории парковки магазина «Магнит» на Новом рынке.

«Поздравляем Лену с реализацией первого этапа проекта и жителей Опочки с таким значимым событием!» - добавили экоактивисты.