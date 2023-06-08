Коммунальные службы Великих Лук подвели итоги работы за 14 июня

Отчет о проведенных за 14 июня работах собрали коммунальные службы города Великие Луки. Псковской Ленте Новостей его предоставили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук
Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» проведены следующие работы:
- механическая уборка дорожного полотна на улице Горицкой;
- увлажнение дорожного полотна и тротуаров на проспектах Октябрьском и Гагарина, улицах Яна Арно, Дьяконова, Льва Толстого, Карла Либкнехта, Пионерской, Первомайской, Некрасова, Зверева;
- ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на путепроводе, улице Малышева, Октябрьском проспекте;
- профилирование дорожного полотна на улицах Полевой, Зенцовской, Островского.
Муниципальное предприятие «Зеленхоз» занималось следующими работами:
- поливка растений на клумбах города;
- высадка растений на клумбы города;
- уборка фонтана на площади Матросова;
- сгребание листвы на газонах на улице Вокзальной;
- сгребание и вывоз скошенной травы в сквере у автовокзала, на улицах 3-й Ударной Армии, Вокзальной, Дружбы, Печорской, Гастелло, Горицкой;
- скос травы на улице Привокзальной, на территориях у Братского кладбища, кладбища Божно, на улицах Гражданской, Пионерской, Некрасова, Пушкина, проезде Нелидовском;
- погрузка веток у дома №7 на улице Щорса, улице Глинки и у дома №5 на улице Ботвина;
- спил аварийного дерева на улице Гражданской.
Силами муниципального унитарного предприятия «ДСУ» сделано следующее:
- нанесена дорожная разметка на различных перекрестах города;
- ямочный ремонт дорожного полотна на улицах Пескарева и Вокзальной;
- продолжились работы по ремонту дворовой территории дома №86 на улице Щорса;
- идет подготовка к ремонту дворовой территории домов №6 и 8 на улице Новоселенинской