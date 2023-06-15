ЖКХ

Какие работы выполнили коммунальные службы в Великих Луках за день, рассказали в администрации

Отчет о работе коммунальных служб в Великих Луках за 15 июня опубликовала городская администрации в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» были проведены следующие работы:

механическая уборка дорожного полотна на путепроводе, проспекте Октябрьском, набережной Л. Шмидта;

увлажнение дорожного полотна и тротуаров на проспектах Гагарина и Ленина, улицах Винатовского, Больничной, Л. Чайкиной, Сибирцева, Тимирязева, Ставского, Дьяконова;

ручная уборка лотковой части дороги и тротуаров на проспекте Октябрьском, улицах Малышева, М. Кузьмина и на путепроводе.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» занималось следующими работами:

погрузкой и вывозом скошенной травы на улицах Печорской, Дружбы, Ботвина, Гастелло, Гоголя, Клевцова, Стадионной;

уборкой мусора на улице Привокзальной и набережной Л. Шмидта;

покосом травы на площади Калинина, проспекте Ленина, набережной Новослободской, улице Киевский тупик и на откосах реки Ловати на улице Пушкина;

поливкой растений на городских клумбах;

валкой аварийного дерева у дома № 18, корпус 3 на улице Гражданской;

уборкой на детских игровых площадках города;

посадкой цветов на клумбы города;

промывкой фонтана в сквере на улице Вокзальной;

погрузкой веток на улицах 3-й Ударной Армии и Нелидовской, у дома № 7 на улице Щорса и дома № 5 на улице Ботвина.

Муниципальное унитарное предприятие «ДСУ» нанесло дорожную разметку на перекрестках города, провело ямочный ремонт в различных частях города, установило бордюр во дворе домов №№ 6 и 8 на улице Новоселенинской, а также продолжило работы по ремонту дворовой территории дома № 86 на улице Щорса.