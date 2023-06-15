ЖКХ

Котельное оборудование ремонтируют в Великих Луках

Предприятие «Тепловые сети» в Великих Луках ведет активную подготовку к отопительному сезону 2023-2024 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на исполняющего обязанности директора «Тепловых сетей» Александра Тишкова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

Работы делятся на два вида: замена и капитальный ремонт непосредственно самих тепловых сетей и работы по ремонту и подготовке котельного оборудования.

Например, на котельной № 15 обеспечивается подача отопления и горячего водоснабжения в дома жителей северного микрорайона, планируется отремонтировать 70 единиц оборудования: котлы, наносное оборудование, различные системы.

«Данная котельная оборудована двумя водонагревательными и двумя паровыми котлами. Сейчас проводятся работы по ревизии запорной арматуры и электрооборудования, которые обеспечивают работу насосов. Также ведутся работы по обмуровке водонагревательного котла. Из 70 единиц оборудования, которые необходимо отремонтировать, сегодня уже приведены в порядок около 50», - пояснил Александр Тишков и добавил, что в целом по предприятию планируется заменить порядка 1300 метров ветхих сетей, в том числе около 300 метров в северном микрорайоне.

В администрации отметили, что работы по подготовке города к отопительному сезону ведутся специалистами предприятия по утвержденному графику.

«К началу отопительного сезона все работы будут выполнены», - заверил и. о. директора «Тепловых сетей».