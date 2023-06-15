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«Псковские тепловые сети» начали ремонт котельной «Псковавиа»

«Псковские тепловые сети» начали ремонт котельной «Псковавиа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Про эту котельную мы всегда пишем не в самом лучшем свете, но и сегодня ничего не изменится, данная котельная – это головная боль нашего предприятия, которая досталась нам в ужасном техническом состоянии, как и 90% от того, что нам передают. Очень редким явлением, сравнимым с появлением кометы, можно охарактеризовать хорошие объекты, которые передают нашему предприятию», – рассказали в «Псковских тепловых сетях».

На предприятии пояснили что, большинство передаваемых объектов являлись ведомственными, строились давно и снабжали ресурсами специализированные объекты. В дальнейшем никто не занимался ремонтными работами, модернизацией и обслуживанием объектов. Когда всё стало выходить из строя, их передали ресурсоснабжающим предприятиям.

«Данный объект – это яркий тому пример. Пока решался вопрос с самим аэропортом, до котельной никому и дела не было. Но когда начали протекать котлы, вопрос стали решать. Так эта несчастная котельная и попала к нам. Первым делом были отревизированы котлоагрегаты, итогом этой работы стала замена одного из них, но эту историю вы помните», – добавили на предприятии.

«Псковские тепловые сети» начали перекладку дымовой трубы 16 июня. Раньше эта котельная была угольной, так что температуры на выходе из котла были значительно выше, чем после перехода на газ, но это не могло не оставить своего следа. Кладка начала разрушаться, так как часть кирпича рассыпалась.

«Наши специалисты из ремонтно-строительного участка всё поправили, но работы на этом не закончатся. Существует реальная угроза того, что сами стены будут разрушаться. Всему виной брошенные запасы угля, которые оказались плодородной средой для растений. Нашим коллегам придётся всё убирать, вычищать и строить новую опалубку», – уточнили в «Псковских тепловых сетях».

Земля вокруг котельной не принадлежит предприятию, поэтому допустимые действия там сильно ограничены. Все работы на котельной сотрудникам необходимо закончить до начала отопительного сезона.