ЖКХ

Когда управляющая компания должна проводить осмотры и ремонты, объяснили в ПТС

Рубрику «Что можно и нужно требовать от управляющих компаний» запускает на своих площадках муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«В этой рубрике мы будем рассказывать о том, как подготовить своё жильё к отопительному периоду и что можно (а иногда и нужно) требовать от своей управляющей компании. Сегодня мы разберёмся с тем, как и когда управляющая компания должна проводить осмотры и ремонты. Давайте сразу поясним. По своей сути, управляющая компания — это менеджер, которого нанимают собственники для оказания услуг и решения технических проблем, возникающих в многоквартирном доме. При этом довольно часто жители не знают, за что их "менеджер" получает "зарплату". Рассказываем, что входит в обязанности УК, и как получить информацию о выполненных работах. Многоквартирный дом можно сравнить с человеческим организмом, а управляющую компанию с доктором. Разница в том, что обычно мы обращаемся к врачу с уже возникшими «неполадками», а УК должна не только реагировать на жалобы жильцов, но и контролировать общее состояние дома — постоянно, занимаясь в том числе и профилактическими работами», - отметили в ПТС.

Чтобы грамотно планировать работы по обслуживанию и ремонту жилого дома, управляющая компания обязана проводить регулярные осмотры общедомового имущества. «Осмотры делятся на три вида: текущие, сезонные и внеочередные. Если периодичность проведения внеочередных и сезонных осмотров четко определена законом (внеочередные — в течение 12 часов после произошедшей аварийной ситуации, например, на внутридомовых коммуникациях, а сезонные — осенью и весной, до начала отопительного периода и перед его завершением), с текущими — всё не так просто. Текущие осмотры, согласно законодательству, регламентируются технической документацией, которой сейчас обладают только новостройки. В домах, построенных в 40—90 годах прошлого века, такой документации нет. Поэтому периодичность текущих осмотров старого жилфонда зависит только от инициативности и ответственности персонала управляющей компании. Результаты всех осмотров можно получить в УК по запросу любого собственника», - рассказали эксперты.

Что касается ремонтов общедомового имущества, в случаях, когда, например, на дворе — зима, а в подъезде разбито окно или неисправна входная дверь, специалисты УК обязаны отработать заявку в течение 12 часов с момента получения, подчеркнули в ПТС. «К таким острым ситуациям, когда необходимо срочное вмешательство, относится и нарушение кровли, и парение из подвала. Понятно, что срочные ремонты не всегда получается спрогнозировать. А вот текущие, по результатам осмотров общедомового имущества, — можно и нужно. Причем сначала управляющая компания обязана составить предложение жителям с указанием видов работ, их стоимости и сроков проведения, акцентировав степень значимости и возможных рисков, а жители на общем собрании решают сами, на что пойдут их деньги. Не стоит пренебрегать возможностью участия в общих собраниях — это реальная возможность повлиять на изменения в своем дворе и доме. После принятия решения жителями УК составляет план текущего ремонта, выполняет его в установленные сроки и отчитывается перед жителями: что сделано, когда, как, по какой цене. Капитальный ремонт дома — событие масштабное. Узнать, когда по вашему адресу планируется капитальный ремонт можно с помощью системы ГИС ЖКХ», - подсказали на предприятии.