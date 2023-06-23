О работе за сутки отчитались управляющие компании в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.
Фотографии предоставлены пресс-службой администрации Великих Лук
Работники УК «Новый микрорайон» занимались:
- промывкой системы отопления дома № 19 на улице Пескарёва;
- ремонтом контейнеров для мусора во дворе дома № 13 в переулке Вокзальном;
- ремонтом входов в подъезды дома № 32, корпус 2 на улице Дружбы;
- ремонтом крыльца в доме № 19 на улице Дружбы.
УК «Центр города» выполнила следующее:
- ямочный ремонт во дворах домов № 26/26 на улице Гражданской, № 18/15, 16, корпус 1, 14, корпус 1 на проспекте Гагарина, № 10 на улице Дьяконова;
- уборку дворовой территории дома № 40, корпус 2 на проспекте Гагарина;
- прочистку мусоропровода в доме № 15/2 на проспекте Гагарина.
Сотрудники УК «Радист» занимались:
- подсыпкой песка в песочницы во дворах домов № 22, корпус 2 на улице Зеленой, №№ 20 и 22, корпус 1 на улице М, Жукова;
- ремонтом и покраской детской площадки во дворе дома № 22, корпус 1 на улице М. Жукова.
Сотрудники УК «Город на Ловати» выполнили:
- промывку системы отопления дома № 38 на проспекте Октябрьском;
- установку перегородки для выбивания ковров во дворе дома № 139 на проспекте Гагарина;
- прочистку вентиляции в доме № 36/8 на проспекте Октябрьском;
- ремонт цоколя в доме № 10, корпус 1 на улице Зверева;
- окраску малых архитектурных форм во дворе дома № 4 на улице Новоселенинской.