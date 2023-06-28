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«Прощай 1973-й, здравствуй 2023-й!»: Систему электроснабжения модернизируют на крупнейшей котельной Пскова

«Псковские тепловые сети» модернизируют отходящие линии на крупнейшей котельной Пскова - СВПУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Вам хорошо известно, что наше предприятие прилагает массу сил, средств и знаний, чтобы улучшить работу котельной СВПУ. Электротехническая часть не является исключением. За последние годы полностью модернизирована вся вводная группа котельной, сейчас мы взялись за модернизацию отходящих линий», - рассказали в «Псковских тепловых сетях».

В компании отметили, что система электроснабжения очень сложная и старая. На котельную приходит электричество, которое потом распределяется между электроустановками, до момента распределения, всё оборудование полностью заменено. За каждую энергетическую установку отвечает своя ячейка, это связано с большой мощностью оборудования.

«К примеру, один сетевой насос имеет мощность в 630 кВт, что в переводе на электрические чайники составляет 252 штуки, если представить, что мощность одного равняется 2,5 кВт. А теперь представьте, что все они включаются одномоментно и работают 24/7. Страшная картина. А теперь представьте, что за это отвечало вот это масленое чудо», – добавили на предприятии.

В ПТС отметили, что данная ячейка включается с использованием лома.

«Когда включается и выключается масленая ячейка, то звук стоит такой, что сердце замирает. А это с учётом того, что ячейка полностью обслужена: заменено масло, проведена полная ревизия всех узлов. Когда ревизия не проведена, звук ещё страшнее, можем заехать через пару месяцев и продемонстрировать, будет шумно. Но и это ещё не всё! Если есть масло, есть и система его подачи, резервуары, приводы и механизмы, всё это нуждается в обслуживании, а чтобы его провести, нужны несколько человек и пара дней. Чуть не забыли, чтобы провести ту самую ревизию, в ячейку нужно залезть физически», – уточнили в «Псковских тепловых сетях».

Компания ООО «Таврида электрик СПБ» предложила вакуумные ячейки взамен действующих.

«Решение интересное, простое и надёжное, как швейцарские часы, да и в обслуживании всё просто, там протер, здесь подтянул и готово», – отметили на предприятии.

Однако для успешной работы потребовалась новая система блоков управления автоматики, а также обучение специалистов.

«Мы благодарим наших друзей и партнёров из "Тавриды" за помощь и обучение», – заключили «Псковские тепловые сети».