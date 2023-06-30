ЖКХ

Без электроэнергии в Псковском районе остаются 14 населенных пунктов

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На 10:00 без электроэнергии остаются 14 населенных пунктов. На территории Псковского района работают девять бригад РЭС по восстановлению электроснабжения. В течение дня электроэнергия должна быть восстановлена во всех населенных пунктах, уточнили в администрации.

«По всем вопросам в части аварийных ситуаций на сетях просим обращаться в ЕДДС района по телефону: 293113», - добавили в пресс-службе.