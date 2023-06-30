ЖКХ

Более 10 тысяч кубометров отходов вывез «Экопром» в Палкинском районе

Обслуживанием Палкинского района филиал ООО «Экопром» занимается с 2019 года. В зону обслуживания входит Палкино и четыре волости: Палкинская, Качановская, Черская, Новоуситовская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Организацией вывоза отходов занимается диспетчер Ольга Никифорова. В ее подчинении находится два водителя и два оператора. Вывоз осуществляет одна единица спецтехники.

«С работой справляются в полном объеме, проблем по вывозу отходов из Палкинского района не имеется, жалоб от населения не поступает. Если случаются поломки, то изыскиваем возможность вывозить другой машиной, пока сбоев в работе не было», - рассказывает Ольга Никифорова.

Общее количество обслуживаемых территорий в Палкинском районе составляет 184 деревни.

В 27 населенных пунктах мешковой способ сбора отходов заменили на контейнерный.

«С проведением мусорной реформы жители данных районов почувствовали, что такое цивилизованный образ жизни. Мусор перестал разносится ветром и растаскиваться животными по округе», – отметили в «Экопроме».

В рамках реализации национального проекта «Экология» и внедрения программы по раздельному сбору отходов, на территории ГП «Палкино» выставили 10 желтых контейнеров, а для сбора твердо-коммунальных отходов в Палкинском районе используется 182 контейнера.

Ежемесячно с территории района регоператор вывозит 2000-3000 кубометров отходов, а всего с начала 2023 года вывезли 14 251 кубометр отходов. Кроме того, совместными усилиями регоператора и администрации района ликвидированы свалки в Палкино по улицам Красноармейская, Мичурина, Заречная, Новоселов, Набережная, Пролетарская, Комарова, переулок Лесной, откуда вывезли 170 кубометров отходов. В Палкинском районе ликвидированы свалки в деревнях Вернявино, Слопыгино, Рубцово объемом 39 кубометров.