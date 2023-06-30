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Постепенный запуск самой мощной котельной Пскова начался 3 июля

Постепенный запуск котельной Северо-Восточного промышленного узла начался в Пскове сегодня, 3 июля, с 8.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Это не значит, что в 8:01 горячая вода должна появиться в кранах. Мы напоминаем, что котельная СВПУ обеспечивает горячей водой следующие микрорайоны: Запсковье, Любятово и Центр. Чтобы подготовить теплоноситель, нам требуется время», - подчеркнули в ПТС.

По самым оптимистичным прогнозам, отметили на предприятии, теплоноситель будет подогрет до оптимальной температуры во второй половине дня, а горячая вода сможет появиться у потребителей в 18.00-20.00. Специалисты пояснили, что запуск котельной после длительной остановки – это сложный технологический процесс.

Заполнение трасс началось еще 29 июня. Чтобы полностью заполнить сети и удалить из них воздух, работникам ПТС потребовалось три дня. «Мы не можем заполнить сети "сырой водой", весь объём воды мы должны превратить в теплоноситель. Плюсом, никуда не делись утечки, которые мы искали и устраняли все выходные», - заметили на предприятии.

«"День Х" наступил 3 июля. Чтобы запустить котельную в работу, нам нужен газ. Его отбор мы имеем право начать только с 9:00 (это условие прописано в договоре с ресурсоснабжающей организацией). Мы не можем в любое время открыть вентиль и начинать брать ресурс – это, попросту говоря, воровство. Весь отбор жёстко регламентируется», - подчеркнули в «Псковских тепловых сетях».

Когда ГАЗ начал поступать, котельную растопили и приступили к нагреву теплоносителя (нагреть нужно было 100 тонн жидкости).

«Помните аналогию с чайником? Вот и представьте чайник, в котором 100 тонн воды. Закипит он ближе к вечеру. Но и это не значит, что все жители сразу получат горячую воду. В моменты запуска отопления и горячего водоснабжения все мы очень зависим от грамотной и слаженной работы управляющих организаций, которые должны провести работы на внутридомовых сетях и подготовить их к приёму ресурса. Даже если ресурс стоит у порога, он не сможет попасть в квартиры, если сети не будут готовы», - пояснили на предприятии.

«В ближайшие дни, мы ожидаем шквал обращений, который уже начался. Мы призываем жителей нашего города к спокойствию. Все глобальные работы, которые могли повлиять на подачу горячей воды, мы завершили, ревизия котельного оборудования произведена, запуск прошёл в штатном режиме, никаких эксцессов не зафиксировано. Теперь нужно только время. Остановка и запуск котельной СВПУ – это самый волнительный момент для всех нас. В самое ближайшее время, мы наладим гидравлику и вернёмся к штатной работе, но до этого момента перебои в подаче возможны», - добавили в «Псковских тепловых сетях» и принесли жителям Пскова извинения за доставленные неудобства.