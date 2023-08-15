ЖКХ

Способ сократить плату за коммунальные услуги после отпуска назвал юрист

Большинство жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в многоквартирных домах оплачиваются без учета того, пользуется человек квартирой или нет, однако размер платы за вывоз мусора можно уменьшить, если вы надолго уезжали в отпуск, отметил председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин.

«Как таковых перерасчетов (размера платы за ЖКУ, – ред.) из-за отпуска нет. Во всяком случае, перерасчет платы за содержание и текущий ремонт (домового имущества, – ред.) в связи с отсутствием человека не предусмотрен (это жилищные услуги, – ред.). А коммунальные услуги должны рассчитываться по показаниям приборов учета. Если граждане уезжают, они не пользуются услугами, и показания нулевые. Единственное изменение, которое недавно вступило в силу, – если граждане уезжают на отдых на дачу, на море, то могут подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов», – сказал Константин Крохин в интервью радио Sputnik.

Юрист уточнил условия для перерасчета платы за вывоз мусора.

«Перерасчет возможен, если вас не было дома более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения. Вам могут понадобиться документы, подтверждающие ваше отсутствие, например, билет на самолет или туристическая путевка», – предупредил он.