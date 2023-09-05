ЖКХ

Елена Лунгу: Строительство станции умягчения воды важно для здоровья псковичей

«Как медик я хорошо знаю, как качество водопроводной воды влияет на здоровье человека, и поэтому понимаю, насколько важно для Пскова строительство станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора, - поделилась экспертным мнением депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу по итогам выезда с губернатором Михаилом Ведерниковым на объект. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Регулярное употребление в пищу жёсткой водопроводной воды со временем приводит к развитию мочекаменной болезни. Строительство станции умягчения воды позволит улучшить качество питьевой воды, что обязательно положительно скажется и на самочувствии людей, и в целом на качестве жизни псковичей. Мне отрадно, что губернатору удалось добиться реализации этого проекта, потому что забота о здоровье граждан – это путь к здоровой нации», - отметила Елена Лунгу.

Станция по умягчению воды из подземного водозабора в Пскове строится в соответствии с поручением президента РФ. Её проектная мощность составит более 40 тысяч кубометров воды в сутки с возможностью дальнейшего увеличения.

Ранее сообщалось, что пуско-наладочные работы на станции умягчения воды в Пскове, подаваемой из подземного водозабора, планируют провести в середине октября.