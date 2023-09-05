ЖКХ

Станцию умягчения воды в Пскове планируют запустить в середине октября

Пуско-наладочные работы на станции умягчения воды в Пскове, подаваемой из подземного водозабора, планируют провести в середине октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сумма контракта составила 521,7 млн рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета. Срок завершения работ запланирован на 30 октября. Строительная готовность объекта составляет 65,24%.

«Здание когда закончите?» – спросил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Представитель подрядчика Олег Чернобаев ответил, что работы по этому этапу проведут до конца сентября. Он уточнил, что трудности вызваны с поставкой оборудования, одиноко его ожидают в ближайшее время.

В настоящее время выполнены работы по установке закладных для прохода трубопровода; смонтированы колонны металлокаркаса здания, проведено бетонирование цоколя; выполнены работы по монтажу стеновых сэндвич-панелей и кровельных сэндвич-панелей; завершены работы по монтажу подкрановых путей здания станции умягчения; выполнены работы по монтажу БКТП и устройству заземления; полностью выполнены работы по нанесению огнезащиты. Канализационная насосная станция доставлена на объект.

На данный момент осуществляется монтаж рамы крепления воздуховодов и вентиляционной установки, установка каркасов площадок обслуживания.

Реализация мероприятий по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора, позволит обеспечить надлежащее качество питьевой воды, снизив концентрации гидрокарбонатов, ионов металлов в ней; исключить риск нарушения работы системы горячего водоснабжения и снизить эксплуатационные затраты; улучшить качество предоставляемых населению коммунальных услуг.