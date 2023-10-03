ЖКХ

Отопительный сезон начался в Псковском районе

Отопительный сезон начался в Псковском районе. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Поэтапную подачу тепла в детские сады и школы начинаем сегодня, 4 октября. В жилые дома тепло начнет поступать с 5 октября», - рассказала Наталья Федорова.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании готовы к отопительному сезону полностью.

Учреждения и организации всех форм собственности могут подавать заявки на подключение к отоплению.