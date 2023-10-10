ЖКХ

Теплотрассу меняют в Стругах Красных

Теплотрассу меняют в Стругах Красных. Об этом сообщили в районной администрации, отвечая на комментарий на странице губернатора Псковской области.

В комментариях на странице главы региона жительница Струг Красных пожаловалась на затяжной ремонт теплотрассы на территории района. «Ремонт теплотрассы даже не начинался. Все, что сделали, это раскопали трубы еще 5 октября. Теперь это все наполнено водой и даже не огорожено», - написала женщина 9 октября.

На следующий день администрация заверила, что все работы по замене трассы теплоснабжения проходят по графику.

«10 октября подрядчик заканчивает демонтаж старых труб. 11 октября приступит к монтажу новых труб», - сообщили в администрации.