ЖКХ

Тепло дали, но не всем?

В этом году старт отопительного сезона в Псковской области совпал с разгулом стихии. Не успели ресурсники подать тепло в квартиры, а управляющие компании его принять, как пришлось бросить все силы на устранение последствий сильного ветра. Энергетики до сих пор восстанавливают сети, а все остальные проводят ревизию оборудования и подведомственной территории.

Псковская Лента Новостей выяснила, с какими ещё трудностями столкнулись коммунальные предприятия при подаче тепла, на что жалуются жители региона, куда обращаться, если батареи холодные, и какие муниципалитеты попали в поле зрение прокуратуры.

Запуск состоялся

В прошлом году отопительный сезон в регионе начался раньше обычного: из-за резкого похолодания системы теплоснабжения в ряде районов запустили уже в первой половине сентября. На этот раз первый осенний месяц радовал жителей Северо-Запада небывалым теплом и температурными рекордами, поэтому нужды в источниках обогрева не было.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства регулярное отопление в жилых домах включают, если среднесуточная температура на улице на протяжении пяти дней сохраняется ниже +8°С.

К началу октября погода резко испортилась, и наступила самая настоящая осень со всеми вытекающими. Одними из первых замёрзли жители Палкинского района, там социальные учреждения подключили к теплу уже 28 сентября, а периодическое протапливание домов начали 2 октября.

В тот же день отопительный сезон стартовал в Локнянском районе, на следующий день — в Опочецком. В первоочередном порядке батареи традиционно становятся тёплыми в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения. В Псковском районе поэтапную подачу тепла на эти объекты начали 4 октября, днём позже - в жилые дома.

5 октября котельные запустили в большинстве муниципалитетов. В этот день долгожданное тепло пришло в организации социальной инфраструктуры в Островском районе. Аналогичным образом поступили в Великих Луках, в Дно и Печорах.

В Роспотребнадзоре назвали список требований, которым должен соответствовать микроклимат в детских, социальных объектах:

от + 21 до +23° С - в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

от + 19 до + 20 °С - в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

от + 18 до +24°C - в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

от + 20 до +26 °С - в палатах лечебно-профилактических учреждений;

не ниже 20 °C - в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

от + 20 до +22 °С - в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В областном центре поэтапную подачу тепла в жилые дома начали в минувший четверг, а учреждения социальной сферы стали подключать к отоплению тремя днями ранее. По данным «Псковских тепловых сетей», уже к вечеру 6 октября все теплоисточники были введены в работу.

Фото: пресс-служба ПТС

«Сказать, что запуск прошёл легко и непринуждённо, мы не можем. Он прошёл нормально, со своими шероховатостями, но проблем нет только у тех, кто ничего не делает, - прокомментировали старт отопительного сезона в ПТС. - Были и сбои в работе оборудования, и утечки, и даже котлы вылетали из работы, но сказать, что что-то из этого было фатальным или сорвало запуск, язык не повернётся».

Погодные условия несколько нарушили планы, однако коммунальные структуры сделали всё возможное, чтобы люди не остались без тепла, воды и света. Только Аварийно-диспетчерская служба ПТС совершила более 47 выездов в разные части города, а часть котельных пришлось временно перевести на генераторы, чтобы обеспечить бесперебойную подачу теплоносителя.

«Чайная церемония»

В муниципальном предприятии охарактеризовали начало отопительного сезона словами «Каждый раз, как в первый раз» и даже сравнили его с чайной церемонией. В «Псковских теплосетях» пояснили, что запустить котельные в целом весьма непросто. Это сложный и поступательный технологический процесс, подготовка к нему ведётся на протяжении нескольких месяцев: специалисты ремонтируют трассы, меняют оборудование, перенастраивают электронику и автоматику, а после заполняют сети теплоносителем, набирают необходимое давление и выходят на нужные параметры работы.

«Мало кто захочет заваривать чай в ладошках или пить его из дырявой или грязной кружки, от используемой посуды зависит очень многое», - заметили в ПТС и пояснили: для чаепития нужны газ, электричество, вода, чайник, кружка. На предприятии заверили, что отлично подготовились к «чайной церемонии» и выразили надежду, что управляющие компании тоже «намыли все чашки».

Дело в том, что всё зависит не только от организации, которая подаёт тепло, но и от принимающей стороны. В период запуска тепла управляющие организации ведут пуско-наладочные работы, по мере необходимости занимаются развоздушиванием систем. В ПТС подчеркнули, что подавляющее большинство управляек Пскова работают в приемлемом темпе.

Однако это совсем не значит, что батареи во всех домах одномоментно становятся горячими, сбои могут присутствовать, причём по разным причинам. Подтверждение тому - поток жалоб, которые в минувшие выходные сыпались наряду с сообщениями о последствиях сильного ветра.

«Юбилейная 34, 5 подъезд не отапливается, сегодня 8.10.23 управляйка «Западная» отдыхает», - обратилась подписчица к главе Пскова Бориса Елкину на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Рижский 79, 1 подъезд традиционно без отопления. У сантехников и мастеров наших, оказывается, выходные, как сказала диспетчер. И это при начале отопительного сезона! Выполнили подключение в полном объеме - отдыхают! Квартира отсырела, на обоях плесень. Дети болеют оба. Дочь с астмой, задыхается. Ключ от чердака не дают, чтобы сами слили воду. Почему у нас каждый год осень приходит неожиданно для управляющих компаний? Почему они всегда остаются без наказания? Счёт моей семье за неполученное отопление придёт обязательно, как и счёт за электроэнергию, которую накручивают обогреватели», - вторила ей другая горожанка.

А жители многоэтажек в переулке Машиниста в какой-то момент сидели в холоде, да ещё и без горячей воды. У ПТС изначально возникали опасения по поводу старта отопительного сезона в данном микрорайоне, по большей части, связанные с функционированием сетей, которые начали течь ещё до начала подачи тепла. Напомним, котельная была передана в ведение муниципального предприятия совсем недавно и в удручающем состоянии. Сейчас «Теплосети» стараются «привести весь этот хаос к порядку», но сделать это быстро попросту нереально.

В большинство домов, расположенных в других микрорайонах города, тепло пришло по расписанию, о чём пользователи не преминули отчитаться в тех же ветках, где их соседи строчили жалобы. И посоветовали тем, кто всё ещё мёрзнет, пытаться достучаться до управляющей компании, которая должна провести работы по развоздушиванию системы. Собственники, проживающие на крайних этажах, могут самостоятельно ликвидировать воздушные пробки в своих батареях.

Из холода в жару

В районах мнения также разделились: одни жалуются на холодные батареи, другие сообщают о комфортной температуре в квартирах, третьим и вовсе стало жарко.

«Почему так происходит? На улице +3, а отопление в некоторых квартирах так и не включают!», «Включили. Но они чуть теплые, на температуру в квартире это никак не повлияло, всё так же холодно», «Мерзнем!!! Спим в одежде. Кому нужна эта экономия, за тепло за целый месяц насчитают? Ленина, дом 26/12», - негодуют жители южной столицы в группе подслушано «Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Гражданская 18/1 - жара», - отвечают им соседи.

Возможно, тут дело ещё и в особенностях восприятия холода у разных людей, на которые недавно обратил внимание лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. По его мнению, жильцам многоквартирных домов следовало бы разрешить самим выбирать, когда начинать отопительный сезон. Якобы, все мёрзнут по-разному: кто-то не нуждается в отоплении и при температуре ниже 8 градусов Цельсия, а кому-то и 13 градусов выше нуля - холодно. К тому же, уровни теплоэффективности домов могут отличаться.

Правда, есть подозрение, что в случае реализации такой инициативы люди попросту не смогут договориться. Решение о подаче тепла предлагают принимать большинством голосов жителей всех многоэтажек, которые потребляют услуги одной и той же ресурсоснабжающей организации. Очевидно, что включать отопление для одного дома, если речь не идёт об индивидуальном, технически невозможно. Однако насколько в итоге комфортно будет жителям МКД, проголосовавшим против, - большой вопрос. А в адрес коммунальщиков, вероятно, снова полетят жалобы - на «невыносимую жару».

Пока что таких сообщений единицы, продолжают поступать лишь обращения на тему недостаточно высокой температуры в жилых помещениях. «В комнате еле теплые, а на кухне вообще холодные», - негодует подписчик группы «Подслушано Пушкинские Горы».

Порховичи тоже озвучили недовольство: батареи в одной из комнат в субботу были ледяными, в аварийной службе пообещали заняться проблемой только в понедельник. На жалобу в группе «Подслушано в Порхове» отреагировали представители местного коммунального предприятия: мол, котельная работает в штатном режиме. А если тепло есть везде, кроме одной комнаты, то дело во внутренней системе отопления дома, и стоит звонить в управляющую компанию. «Теплоснабжающая организация по общему правилу подает тепло до стены многоквартирного дома (до входа в дом)», - подчеркнули в организации.

Отличившиеся

Порой проблемы связаны ещё и с инфраструктурой, которая вовремя не была модернизирована, - как, например, в случае с МКД в псковском переулке Машиниста. Ещё в преддверии отопительного сезона говорилось о том, что система ЖКХ в регионе пока не так эффективна, как хотелось бы.

На выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону-2023-2024 муниципалитетам выделили 50 млн рублей из областного бюджета. Эти средства направили модернизацию котельного оборудования, замену изношенных участков сетей тепло- и водоснабжения.

А в некоторых случаях с подготовкой к отопительному сезону не справляются местные администрации: в этом году трудности возникли в Пустошкинском и Новоржевском районах. В первом накопились серьёзные проблемы за несколько лет «бездействия» предыдущего главы, и новый руководитель муниципалитета был вынужден обратиться к областным властям за помощью в покупке котлов. Получил деньги, оперативно провёл торги, чем заслужил поощрение руководства региона. А во втором «период бездействия» ещё не закончился: администрация Новоржевского района не предусмотрела достаточно средств ни на оборудование, ни на закупку топлива.

Проблему подготовки к отопительному сезону в этом муниципалитете обозначали ещё в августе: на сессии районного Собрания шла речь о недостатке запаса дров. Во избежание срыва отопительного сезона и с целью помочь жителям регион выделил Новоржевскому району дополнительные 2,2 млн рублей. Буквально через пару дней пришла новая беда: часть дров сгорела. Это были отходы, вывезенные с пилорам и преподнесённые администрацией района как топливо для котельных.

Гдовский район в этом году тоже отличился - на момент прокурорской проверки в конце сентября в муниципалитете не было разработано даже плана подготовки к отопительному сезону. «Мониторинг не проводили, по резервному запасу топлива даже работа не начата была», - уточнили в прокуратуре Псковской области. А в Дновском районе надзорный орган выявил прохудившиеся дымовые трубы на двух котельных и потребовал их заменить.

Напомним, в Псковской области есть районы, где до сих пор топятся дровами и углём. В частности, Куньинский, но его планируют газифицировать в текущий отопительный период. Вскоре должны быть сданы 5 газовых котельных стоимостью более 260 млн рублей, что позволит полностью перевести систему теплоснабжения райцентра на «голубое топливо».

Пока что в Куньинском районе начали сезон за счёт местных источников обогрева. «Школу в пятницу подключили к отоплению от старой котельной. А вот детские садики и многоквартирные дома вынуждены спасаться обогревателями. Да, обещали в качестве альтернативы временно, до запуска новых котельных, топить от старых дровяных, но старую теплотрассу разрушили при монтаже новой», - прокомментировали ситуацию жители в группе «Подслушано Кунья».

Прибегают к помощи электрических обогревателей и в новом фельдшерско-акушерском пункте в деревне Ашево Бежаницкого района. А те, кто не может себе позволить такое дорогое удовольствие, по старинке топят печь и надеются, что блага цивилизации когда-нибудь дойдут до каждого уголка необъятной Псковской области.

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Начало отопительного сезона - очень нервный для муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций период. Он сопровождается наибольшим потоком жалоб: одним холодно, другим жарко - ответственные стараются искать золотую середину, чтобы сделать всем «хорошо». Ситуацию порой осложняют непредвиденные ситуации вроде сильного ветра, либо внезапно появившаяся течь в трубе. Но последнюю можно предвидеть, заранее залатать, этого и ждёт население - своевременной подготовки.

Ульяна Ловыгина