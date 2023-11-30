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ЖКХ

Починить капремонт

30.11.2023 16:19|ПсковКомментариев: 0

Система капитального ремонта многоквартирных домов переживает трансформацию. Сегодня Псковское областное Собрание согласовало размер взноса жильцов на следующий год. Суммы в платежках вырастут в июле, за счет чего удастся дополнительно отремонтировать 15 крыш, но долги жильцов все равно в десять раз выше, а деньги самых дисциплинированных отложены только для их домов на спецсчетах. Картина типичная для многих регионов, поэтому неудивительно, что в Минстрое «просят подумать» и выдвинуть инициативу снизу по отказу от спецсчетов, чтобы взносы всех жильцов поступали в «общий котел» на ремонт тех домов, которые определит региональный оператор. Тем более, что несколько дней назад был принят закон, который позволит двигать вперед в очереди наиболее проблемные дома. Ответ на вопрос о том, что происходит с системой капремонта, искала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Новинки

На днях президент Владимир Путин подписал изменения в Жилищный кодекс, касающиеся обследования технического состояния домов. Заказать обследование смогут областные власти за счет бюджета или собственники квартир по решению общего собрания и за свои средства. По результатам могут быть внесены изменения в программу капремонта многоквартирных домов. Законом установлена взаимосвязь между сроками проведения капремонта и изношенностью домов.

В настоящее время в каждом регионе страны разработаны долгосрочные программы, в них прописаны сроки, в которые будет отремонтирован тот или иной конструктивный элемент каждого дома. В Псковской области такая программы была принята без малого десять лет назад, в 2014 году. Рассчитана она на тридцать лет, то есть до 2043 года. В программу были внесены все стоящие в регионе дома. Вносимые с тех пор корректировки имеют отношение к новостройкам - как только для жильцов подходит срок вносить взносы за капремонт, новые дома появляются в общем списке.

Принятые изменения позволяют корректировать на основе обследований как долгосрочную программу, так и краткосрочные трехлетние планы - если требуется устранить последствия чрезвычайной ситуации. Во время обсуждения поправок звучали мнения о том, что новые законодательные положения позволят, во-первых, не доводить дома до аварийного состояния. То есть проводить капремонты там, где они нужнее, а не там, где это было запланировано еще двадцать лет назад. Во-вторых, после природных бедствий и техногенных катастроф дома, подлежащие восстановлению, будут отремонтированы за счет средств, предназначенных для капремонта.

Изменения вступят в силу только в сентябре следующего года. Судя по всему, они не станут последними. 28 ноября глава Минстроя Ирек Файзуллин во время «Прямого разговора» с главами муниципалитетов из разных частей страны сообщил, что ведомство рассматривает возможность отказа от спецсчетов. На них жители каждого конкретного дома отдельно аккумулируют собранные средства, потрачены они могут быть только на ремонт этого дома. Решение об открытии спецсчета собственники принимают на общем собрании. В остальных случаях ежемесячные взносы поступают в так называемый общий котел, то есть на общий счет регионального оператора, с которого оплачивается капремонт остальных домов, очередность которого определена тридцатилетней программой.

«Эффективность на спецсчетах не самая высокая. В рамках этой встречи прошу подумать и, может быть, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления тоже объединит предложения муниципальных образований в части ликвидации этих спецсчетов, - приводит ТАСС слова министра. - Не все, конечно, регионы готовы это предложение поддержать, но общая касса позволяет создать более эффективный механизм и повысить финансовую устойчивость региональных операторов».

Ирек Файзуллин призвал муниципалов вносить и собственные предложения по изменениям, если таковые, на взгляд с мест, требуются для доработки системы капремонта.

«Изменения, которые мы внесли в законодательство, позволяют переформатировать эти долгосрочные программы, - констатировал глава Минстроя. - Здесь поле для деятельности и для вашего сообщества, можно сделать предложения, которые могут скорректировать, модернизировать законодательство в этом направлении».

Компромисс

В Псковской области региональную программу капремонта многоквартирных домов формировали в 2014 году по данным, предоставленным муниципальными властями. Разработкой занимался областной комитет по ЖКХ, который в ту пору возглавлял Дмитрий Быстров. Сегодня он является главой Островского района, в призыве министра к инициативе снизу в большей степени видит внимание федеральных властей к мнению с мест. Он отмечает, что такой же интерес верхний этаж вертикали власти проявил в середине ноября во время работы съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, на котором Дмитрий Быстров представлял Псковскую область вместе с Татьяной Забелиной, исполнительным директором Совета муниципальных образований Псковской области.

«Мне кажется, - говорит Дмитрий Быстров, - все это очень важно, хороший шаг к налаживанию системной работы, устранению недоработок. Потому что совершенствование системы капремонта, как путь к коммунизму: нет предела совершенству. «Докручивать» можно бесконечно. Изначально посыл был правильный, создание системы капремонта было продиктовано жизнь. За ней напрямую стоят вопросы безопасности проживания. Но говорить, что сразу все резко начало работать, как часы - такого не бывает. Любая система нуждается в отладке, форматируется, меняется. Много говорили о том, что должна быть господдержка. Не стоит забывать, что до этого жилой фонд много лет не получал никаких ремонтов».

Пока что за капремонт платят только жильцы. Ежемесячный взнос с начала внедрения программы капремонта вырос почти вдвое. Изначально он составлял 5,95 рублей за метр квартирной площади для домов без лифта и 6,95 для домов с ним, в данный момент составляет 9,24/10,56 рубля за метр. Плата растет ежегодно. Как раз сегодня Псковской областное Собрание согласовало размер взноса на будущий год. В 2024 году он для жителей региона вырастет в июле, как и остальные коммунальные платежи.

С 1 июля 2024 года размер взноса за капремонт в Псковской области составит 10,07/11,51 рубля за метр.

Накануне вопрос о повышении взноса за капремонт рассматривали на заседании парламентского комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. Повышение позволит увеличить бюджет регионального Фонда капремонта на 74 млн рублей, что сопоставимо с ремонтом 15 крыш. Такую аналогию привел председатель комитета по ЖКХ областного правительства Сергей Грахов.

Несмотря на регулярное повышение платы, с самого начала реализации программы капремонта стало понятно, что в первоначально задуманном виде она не работает.

Дома деградируют с разной скоростью, потому через десять лет прописанный на бумаге график очередности выполнения ремонтов не соответствует реальным потребностям - отсюда уже принятые изменения в Жилищный кодекс, которые позволят более гибко подходить к вопросу очередности. Формировавшие программу не предполагали случившихся скачков цен на стройматериалы и работы, к тому же взносы платят не все. По информации и.о. директора регионального Фонда капремонта Андрея Анисимова, в этом году собираемость составила 92%, а общий долг, скопившийся за все годы, дорос до 700 млн рублей - то есть до суммы в десять раз выше той, что удастся собрать в следующем году благодаря повышению. Получается, что капремонт встает все дороже, а денег на него меньше, чем планировалось. Так что отставание от программы наметилось почти сразу же. При этом на спецсчетах лежат деньги, собранные, преимущественно, жильцами новостроек, которым ремонт потребуется не скоро. На начало года в Псковской области спецсчетами пользовались 730 из 4903 домов, то есть седьмая часть. Поэтому рекомендация министра Файзуллина инициировать предложение снизу о включении спецсчетов в «общий котел» видится попыткой подправить ситуацию, не прибегая к повышению взноса для населения до неподъемных величин - такой баланс между справедливостью и необходимостью держать жилфонд в вертикальном положении.

Очевидно, что система капремонта через десять лет существования сама требует основательной починки. Как очевидно и то, что нынешние изменения - далеко не последние.

Юлия Магера

Теги: #ЖКХ #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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