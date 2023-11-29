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ЖКХ

Увеличение взносов на капремонт стало темой обсуждения в региональном парламенте

29.11.2023 16:39|ПсковКомментариев: 0

Вопрос о согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2024 год рассмотрел комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов на заседании 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Минимальный размер взноса на 2024 год предлагается с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года оставить равным минимальному размеру взноса на капремонт общего на 2023 год в размере:

- для многоквартирных домов без лифта - 9,24 руб./кв. м;

- для многоквартирных домов с лифтом - 10,56 руб./кв. м.

А с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года минимальный размер взноса предлагается увеличить на 9 % относительно установленного минимального размера взноса на I полугодие 2024 года, что составит:

- для многоквартирных домов без лифта - 10,07 руб./кв. м;

- для многоквартирных домов с лифтом - 11,51 руб./кв. м.   

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что такое увеличение позволит собрать порядка 74 млн рублей.

«В прошлом году поднимали. Хотелось бы знать, как реализуется. Какая доля неплатежей в процентом соотношении? Что делается для этого? Прогнозный уровень инфляции 4 процента, почему поднимаем на 9?» - спросил депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

Председатель комитета уточнил, по соседним регионам рост по взносам в среднем составляет 15%.

«Если смотреть рост, то он составит от 77 копеек до рубля на квадратный метр. Для среднестатистической квартиры на 50 квадратных метров без лифта оплата вырастет на 35 рублей», - продолжил он.

И. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов  добавил, что уровень собираемости составляет порядка 92% за этот год. За счет увеличения в 2023-ем на 2024 год удалось включить дополнительно 127 млн рублей на капитальный ремонт.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов заметил, что с каждым годом растет и задолженность. «Сколько у вас людей заплатило по задолженностям?» - спросил он.

По словам Андрея Анисимова, общая задолженность составила 700 млн рублей.

В ходе обсуждения Андрей Козлов предложил помощь в работе Фонда с неплательщиками.

«Сумма растерт примерно равными платежами, это говорит о том, что количество людей не увеличивается. 92% - достаточно хорошая собираемость. Мы прорабатываем различные варианты и механизмы. Хорошие результаты дает разъяснительная работа с населением», - уточнил Сергей Грахов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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