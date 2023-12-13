ЖКХ

Последние приготовления перед запуском станции умягчения воды в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Последние приготовления перед запуском идут на станции умягчения воды в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал», началась промывка систем, отладка оборудования, проверка технических параметров.

«Сегодня мы находимся в стадии завершении объекта, до конца года станция должна быть введена в эксплуатацию. В первую очередь – это социальный проект. Проект, несущий и для управляющих компаний, и для теплосетей, и для граждан - улучшение качества эксплуатации бытовых приборов», – сказал директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Фотографии предоставлены МП «Горводоканал»