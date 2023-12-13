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ЖКХ

Число оставшихся без электроснабжения растет в Псковской области

15.12.2023 15:24|ПсковКомментариев: 0

Без электроснабжения из-за непогоды на территории Псковской области по состоянию на 12.00 сегодня, 15 декабря, оставались 4,5 тысячи человек, сообщает Telegram-канал Минэнерго РФ. Напомним, по состоянию на 6.00 без электричества оставались 3,5 тысячи псковичей. 

Ранее в компании «Россети» отмечали, что очень важно передавать информацию по отключениям с конкретным адресом и телефоном для связи в единый контактный центр «Россетей» по номеру: 8-800-220-0-220. Энергетики видят отключения линий 10 кВ, однако, чтобы восстановить линию до конкретного потребителя, необходима информация непосредственно от абонента каждого населённого пункта, где имеются факты перерыва энергоснабжения. 

Телефон работает круглосуточно.

Напомним, шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию в России, очень интенсивные осадки ожидаются, в том числе, на Северо-Западе. 

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Теги: #ЖКХ #регион60 #энергоснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
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