ЖКХ

Число оставшихся без электроснабжения растет в Псковской области

Без электроснабжения из-за непогоды на территории Псковской области по состоянию на 12.00 сегодня, 15 декабря, оставались 4,5 тысячи человек, сообщает Telegram-канал Минэнерго РФ. Напомним, по состоянию на 6.00 без электричества оставались 3,5 тысячи псковичей.

Ранее в компании «Россети» отмечали, что очень важно передавать информацию по отключениям с конкретным адресом и телефоном для связи в единый контактный центр «Россетей» по номеру: 8-800-220-0-220. Энергетики видят отключения линий 10 кВ, однако, чтобы восстановить линию до конкретного потребителя, необходима информация непосредственно от абонента каждого населённого пункта, где имеются факты перерыва энергоснабжения.

Телефон работает круглосуточно.

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