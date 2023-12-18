ЖКХ

Более 300 нестандартных аварий случилось на теплосетях Пскова в 2023 году

Более 300 нестандартных аварий произошло на теплосетях Пскова в 2023 году. Об этом директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году произошло больше 300 нестандартных ситуаций на предприятии, связанных с выходом из строя оборудования, разрывами сетей. Бывает, что в сутки семь, девять аварийных ситуаций», – сказал Игорь Максимов.

Это во многом связано с устареванием оборудования, ведь очень многие сети были заложены еще во времена основания предприятия, объяснил он. Сейчас под городом Псковом проходит около 640 километров сетей.

«Это железо. Оно стареет, изнашивается, стареет. Последнее время актуальными стали "моргачи"», – уточнил директор муниципального предприятия.