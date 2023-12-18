Более 80 раз «моргачи» останавливали работу «Псковских тепловых сетей» в 2023 году. Об этом директор муниципального предприятия Игорь Максимов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что на Завеличье под давлением находится 4 тысячи тонн разогретой до 70 градусов воды под давлением. Прекращение подачи электроэнергии – это остановка насосов и гидравлический удар.
«Полтора часа не было электричества, вода остыла с 70 градусов до 40. Мы ждали аварийных ситуаций. Круглые сутки работало около 200 человек», — добавил Игорь Максимов.
При этом генераторов, способных поддерживать котельные, в Псковской области нет, резюмировал директор предприятия.