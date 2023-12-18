ЖКХ

Более 80 раз «моргачи» останавливали работу «Псковских тепловых сетей»

Более 80 раз «моргачи» останавливали работу «Псковских тепловых сетей» в 2023 году. Об этом директор муниципального предприятия Игорь Максимов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«При самом неблагоприятном развитии событий это, действительно, была бы катастрофа, - рассказал Игорь Максимов о недавнем отключении электроэнергии на Завеличье. - Энергетики справились за полтора часа. Самое главное было в это время – не потерять самообладание. Мы понимали, что все уже случилось, ничего с этим не сделаешь. Велосипедом не выработаешь столько энергии, чтобы запустить котельную. Про эти "моргачи" в этом году более 80 раз нас на полном скаку останавливали».

Он уточнил, что на Завеличье под давлением находится 4 тысячи тонн разогретой до 70 градусов воды под давлением. Прекращение подачи электроэнергии – это остановка насосов и гидравлический удар.

«Полтора часа не было электричества, вода остыла с 70 градусов до 40. Мы ждали аварийных ситуаций. Круглые сутки работало около 200 человек», — добавил Игорь Максимов.

При этом генераторов, способных поддерживать котельные, в Псковской области нет, резюмировал директор предприятия.