ЖКХ

Отопление пропало в великолукской деревне Переслегино из-за аварийной остановки котельной

Отопление пропало в деревне Переслегино Великолукского района из-за аварийной остановки котельной 3 января. Об этом сообщил глава района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Алексея Кузьмина

«Уважаемые жители деревни Переслегино Великолукского района! Сегодня утром произошла аварийная остановка работы котельной. Вышел из строя насос. В данный момент специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. В течение 2-3 часов подача отопления будет восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства в праздничные дни!» - отметил он.

Переслегино — один из крупнейших населённых пунктов Великолукского района. В деревне проживает свыше тысячи человек.