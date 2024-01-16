Александр Грацкий: «Горводоканал» на праздничных выходных отработал на «отлично»

«Горводоканал» на праздничных выходных отработал на «отлично». Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что авария на улице Текстильной в Пскове также была устранена крайне оперативно.
«При поддержке главы города мы быстро наладили координацию всех служб. Были сложности, в одном месте прорыва проходили и кабельные электролинии, и газ. Но был оформлен график дежурств, подготовлены материалы, все решили оперативно», – добавил Александр Грацкий.